上周從哈爾科夫州（Kharkov）撤出的俄羅斯軍隊的成員來自西部軍區（Western Military District, WMD）的第1近衛坦克軍（1 GTA），該部隊在烏俄戰爭俄軍入侵的初始階段遭受了重大傷亡，並且在烏克蘭於哈爾科夫的反攻之前尚未完全重建。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r0Cf3z3wab — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 13, 2022

英國防部13日發布推文表示：第1近衛坦克軍俄羅斯最負盛名的軍隊之一，任務分配用於保衛莫斯科，並打算在與北約的戰爭中領導反擊。隨著該部隊和其他西部軍區的軍事力量嚴重弱化，俄羅斯用來對抗北約的常規軍事力量被嚴重削弱。俄羅斯可能需要數年時間才能重建這種能力。

而烏克蘭的社群媒體Legitiminy頻道則警慎檢討：「哈爾科夫反攻中，雙方皆損失許多武器和裝備，但對於俄軍來說，還不到他們庫存的0.5%，而對於烏克蘭來說，卻打掉了從春天一直到整個夏天所接收的西方援助當中的4成裝備。而這一次反擊中從俄軍那邊繳獲的裝備將近7成都不能用（Incapacity），無法填補損失。

Armed Forces of Ukraine capture multiple T-72 tanks that were left abandoned in Balakliya. pic.twitter.com/7XwbQKFxZQ — Doge (@IntelDoge) September 14, 2022

我們對英勇的烏軍專業士兵損失保持沉默，整個夏天我們都在訓練預備隊，並採取守勢並以人數優勢阻止了俄國人的前進。如今，很少有人在談俄國空軍在哈爾可夫地區使用無導引炸彈轟炸我軍部隊。無論我軍現在取得多少成功，那裡的局勢都非常困難。

這就是為什麼我們政府如此瘋狂地開始向北約要求新武器和加大供給，因為我軍現在非常需要填補「裝備缺口」，如果俄軍這時後大規模進攻，那麼我們沒有什麼儲備了。」