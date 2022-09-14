中華U18女籃隊在本屆亞錦賽中打出傑出表現，再度名列亞洲前四、並取得明年U19世界盃參賽權，中華民國籃球協會理事長謝典林對於小國手們的精采表現感到欣慰，明年度面對更高層級U19世界盃的挑戰，籃協將做為代表隊的最佳後盾，全力提供備戰資源，讓教練及球員們可以全心投入訓練，在國際比賽中繳出最佳成績，再度帶給國人感動。

中華籃協表示，U18女籃隊在印度班加羅爾展現出的拚勁與鬥志，獲得蔡英文總統發文肯定，協會對於總統對U18女籃隊的關心與支持，由衷地表示感謝，明年度挑戰U19世界盃的舞台，中華小將們仍將全力以赴，為台灣爭取榮譽。

U18女籃隊在國際賽場上的奮戰精神也獲得企業界認同，國際中橡公司特別提供回程機票升等商務艙贊助，讓代表隊球員能夠在舒適的環境下順利返抵台灣，目前已經入住檢疫旅館，待代表隊結束檢疫期後，籃協理事長謝典林也會設宴慰勞代表隊的辛勞，並加發激勵獎金鼓勵隊職員為國爭光。