新北市淡水警分局交通分隊52歲警員許廷瑚，從警19年來皆在交通大隊任職，處理交通事故熱心負責，2013年更獲行政院頒發「金安獎」肯定其對工作的認真態度，然而13日凌晨他卻因腎臟衰竭搶救無效而猝然離世，留下妻子與一對在學的子女；淡水警分局表示，許廷瑚永遠是新北警家族一份子，將會協助幫助照他的家庭。

淡水警分局表示，許廷瑚2012年來到淡水交通分隊服務，在交通事故處理上的盡心與負責，同仁無不豎起大拇指讚揚，他曾親自製作海報奔走發送，協尋車禍過世民眾的家屬，事後更主動協助申請籌措喪葬費費。

淡水警分局指出，他也經常利用勤餘時間調閱監視器查找肇事逃逸車輛，就是這份「感同身受的同理心」，許廷瑚經常收到家屬的感謝信函，滿滿的肯定與感謝溢於言表，2013年更獲行政院頒發「金安獎」的殊榮，對於這位熱心、開朗的學長辭世，一同共事的同僚與學弟妹們都充滿不捨與惋惜。

淡水警分局表示，許廷瑚育有一對在學的子女，除了與妻子感情恩愛和睦，對於孩子的品行及學業也不忘嚴格要求，關愛更是無怨無悔的付出，忙碌的警察工作之餘，休假時也常帶著全家出遊，盡責地扮演好老公、好父親的角色，無奈造化弄人。

淡水警分局強調，許廷瑚永遠都是我們新北警家族的一份子，在這人生的最後一段路，希望大家可以共進袍澤之情，協助幫助照顧他的家庭。