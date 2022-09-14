哭是表達情緒的一種方式，但每個人的心理承受能力不同，哭點自然有高有低，《搜狐網》運勢專欄分享，金牛座、巨蟹座、雙魚座多愁善感，且有著強烈的同理心，因此哭點很低，眼淚總能說流就流。

第三名、金牛座

金牛座看起來成熟穩重，很有擔當，但其實他們也有敏感脆弱、愛哭的一面，只是假裝堅強罷了。即便遭遇挫折，或讓自己受委屈的事情，金牛座也不會向任何人提起，而是獨自一人默默承受，只有在夜深人靜，只剩下自己一個人的時候，他們才會躲在棉被裡嚎啕大哭。

第二名、巨蟹座

巨蟹座的人是一個多愁善感的人，一旦遇到難題或者無助的事情，他們就會表現得很悲觀，特別是自己一個人的時候，他們會突然覺得內心落寞，忍不住想很多，眼淚不知不覺就流了下來。巨蟹座的哭點也很低，特別是在外縣市工作，又剛好碰到一些節日，或者看到朋友回老家，而自己又不能回家，這時候他就會覺得很難過，眼淚嘩啦嘩啦直流。

第一名、雙魚座

雙魚座內心脆弱、敏感，有著很強烈的同理心，看見別人落難或者無助的時候，他們就會打從心底同情對方、替對方感到難過，最終控制不住自己，眼淚說流就流。此外，在電視上看到感人的故事情節，雙魚座也會感動得淚流滿面，只能說他們的哭點真的太低了。