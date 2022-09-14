北市田姓男子不滿媒體人周玉蔻說「慈濟是中共的同路人」，日前先到周女的「放言」公司咬傷傅姓員工，遭警方移送北檢，北檢訊後請回，但田男今天上午又到「放言」公司，擺放腐臭的禮盒，警方再度逮捕田男，依恐嚇罪送辦，檢方訊後諭令田男2萬元交保，並限制住居。

警方調查，田男不滿媒體人周玉蔻說「慈濟是中共的同路人」，今年9月12日下午1時，進入周女位在北市信義路四段的「放言科技傳媒」找周女，但當時周不在辦公室，傅姓員工與田男發生爭執，頭、手遭毆傷，提告傷害，警方獲報後依法將田男帶回偵辦。

43歲田姓男子認為，周玉蔻說「慈濟是中共同路人」，但慈濟幫台灣做了這麼多事情，還有買疫苗，有很多貢獻，卻遭到汙衊，要找周玉蔻理論，但周不在辦公室，其中傅姓員工出面規勸，雙方爭執後，傅男手臂遭咬傷，後腦勺遭毆。

放言科技傳媒公司在場員工約7、8人，當場將情緒激動的田男壓制在地上，員警到場依傷害罪送辦。檢方訊後請回田男。

但田男今天上午又到「放言」公司，擺放腐臭的禮盒，警方再度逮捕田男，依恐嚇罪送辦，檢方訊後諭令田男2萬元交保，並限制住居。