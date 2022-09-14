被譽為「巧克力界奧斯卡獎」的ICA（International Chocolate Awards）2022世界巧克力大獎亞太區競賽日前完美落幕，長榮桂冠酒店（台中）再次榮獲1銀1銅的肯定，為歡慶得獎，長榮桂冠酒店（台中）即日起至11月30日，祭出巧克力系列商品全面85折的優惠，邀請所有巧克力控一同分享獲獎的美好滋味。

這次參賽的執行主廚為長榮桂冠酒店（台中）點心坊的張志宏（Ben），繼2020年首次參賽即榮獲1金1銀1銅的殊榮後，今年再次以「酒粕巧克力」、「百香軟糖胡椒巧克力」獲得1銀1銅的肯定。張志宏表示，這次研發6個多月，探索了非常多台灣元素，嘗試了結合花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等的在地食材，經歷了60餘次的試吃與調整，終於發現台酒酒粕、南投縣百香果和高雄六龜胡椒粒等，可以完美結合西方的可可和台灣的在地味，希望讓全世界都能知曉台灣的農特產特色。

獲銀牌的「酒粕巧克力」以法國進口鮮奶油與台酒生產的酒粕調製成白酒醬，加入瑞士進口牛奶巧克力（50％）與黑巧克力（70％），佐以冠軍的大吟釀清酒提味，讓酒香融入巧克力，在甜蜜的滋味中啟動微醺模式。

長榮桂冠酒店（台中）點心坊主廚張志宏Ben再次獲ICA世界巧克力大賽大獎。(長榮桂冠酒店台中提供）

獲得銅牌的「百香軟糖胡椒巧克力」也別具特色，使用新鮮百香果汁熬製成軟糖，搭配瑞士巧克力與在地黑胡椒製成的巧克力醬，外層再以瑞士70%巧克力做淋面，產生酸與辣的味覺衝擊，尾韻蹦出黑胡椒香氣，一口咬下又有軟糖帶來的Q彈口感，像合奏一首交響曲，一層一層交疊上去，相當特別，值得細細品嘗。

雖然這次得獎的品項是採用國外的可可，但張志宏也表示，台灣的可可吃起來十分特別，帶有獨特的烏梅香酸，許多外國專家試吃後都留下深刻印象。而台灣是少數有機會成為既有栽培能力，又能加工、銷售的國家之一，因此接下來張志宏也將研發結合台灣食材與台灣可可的巧克力，期盼能撞出更多不一樣的火花，讓賓客嘗到屬於台灣可可的美味。