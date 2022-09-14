味全龍公益大使呂偉晟跟林驛騰也來到現場，並帶領小球員們完成傳承交棒儀式，象徵魏應充先生對小球員們的期許與勉勵，兩位球員捐贈儀式後也與小球員互動，傳授棒球新知識。(頂新提供／吳建輝彰化傳真)

中職全壘打王林智勝恩師王子燦，終生奉獻棒球，今年4月魏應充在全壘打王頒獎儀式中，遇到王子燦，談到屏東縣瑪家鄉的佳義國小交通車齡高達18年，魏應充當場允諾要捐贈交通車，而當時允諾的交通車14日終於開進佳義國小，讓棒球隊的小球員們都相當開心。

屏東佳義國小座落於屏東縣笠頂山下，極度偏鄉物資也缺乏，當地學區分散，聯外交通耗時讓學生學習受阻，2020年已經高齡近70歲的王子燦，仍投入屏東縣瑪家鄉的佳義國小擔任棒球隊教練，以培育更多棒球人才。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡指出，創辦人魏應充熱愛棒球，數月前與王子燦教練偶遇，就允諾要捐贈交通車給佳義國小棒球隊，另外也挹注營養餐食、急難救助等，過去也曾一口氣捐贈棒球交通車給50學校與團體，包磚引玉希望更多人一起關注偏鄉小球員的需求。

佳義國小校長黃善祺表示，王子燦教練時常自掏腰包補助孩子餐食費，也會開交通車帶孩子上學跟練球，但學校交通車已經很老舊，常常半路拋錨，對於學童安全也有隱憂，真的很感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生，展現對台灣棒球的關懷與重視，讓偏鄉孩子能安心打球，感受到社會的愛。