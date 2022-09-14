迴轉壽司在台灣蓬勃發展，除了台灣本土品牌爭鮮以外，日本三大連鎖品牌壽司郎、藏壽司、HAMA壽司也都積極展店，去年更因為壽司郎行銷活動，引發一連串的「壽司之亂」。不過近日有網友到某家迴轉壽司消費後，在茶碗蒸中驚見「蟑螂」，文章曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己在某家店面享用美味的迴轉壽司，沒想到拿了一盤茶碗蒸後，卻在內容物發現一隻蟑螂加料。跟店家反映後，對方只說結帳打8折、之後會找人進行店面消毒，讓她直呼「反正這家我應該是不會再去了」。

對此，許多網友紛紛回應，「這至少要免費吧，8折你還不通報稽查」、「好像香菇」、「幸好屍身完整、沒翻肚，應該是蒸蛋凝固後才失足墜落，太像香菇，真的好噁」、「請問是哪家店？想避雷」、「啥？這樣才打8折賠償？」、「哇……這個只給8折是什麼意思？通報上去全都要倒楣欸」。

另外也有人分享類似消費經驗，「有一次跟朋友去吃，結果壽司有頭髮，也是只有請管理者出來道歉而已覺得無言」、「我上次吃茶碗蒸吃到最後一口，咬到一塊咬不爛的，吐出來發現是塑膠片，最後他就送一杯新的來，道歉完就沒事了，雖然感覺好像沒什麼，但就默默的不會再去那家吃」、「我姊之前跟朋友去吃也看到蟑螂，後面他們說幫換一桌然後今天吃的免單」。