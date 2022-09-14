高虹安指出，拍攝照片當天是立法院舉辦優秀動保立委的頒獎典禮。（高虹安團隊提供／王惠慧新竹傳真）

近日有臉書粉專放上民眾黨新竹市長參選人高虹安與腳綁鐵鍊鸚鵡合照，民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選總幹事李妍慧14日也抨擊，高虹安自稱動保立委卻虐待動物。高虹安14日駁斥，鐵鍊是因鸚鵡外出使用，照片是在立院的動保立委頒獎，當天也有綠營立委在場，盼不要為選舉惡意攻擊。

李妍慧指出，高虹安被網友踢爆，與1隻腳上被綁短鏈的鸚鵡合照，違反了台灣防止虐待動物協會的鳥類飼養指南，她批評，高虹安自稱愛護動物，為動物發聲，卻做出這種虐待動物的行為。

此外，高虹安先前爆料新竹動物園和昆蟲館不當飼養，李妍慧也說，早在去年12月24日動物園就出面澄清，昆蟲館前員工王小姐，未與館方商量，就擅自把鳥窩放在鸚鵡飼養區，造成鸚鵡打架爭奪，造成鸚鵡不幸死傷。她也批評，高虹安未經查證就烏龍包料、抹黑跟污衊市府同仁和動物園的員工，認為高應為此道歉。

針對網路上有粉專攻擊高虹安與鐵鍊鸚鵡合照，高虹安14日嚴正駁斥，指鸚鵡等鳥類外出時使用鐵鏈，就像一般動物外出會使用外出繩，鸚鵡之所以使用鐵鍊，而非布質或棉質的繩子，是因鳥類會啄繩子，不適合用脆弱材質，動保團體也在第一時間幫忙留言澄清。

高虹安也說，照片是3月14日立法院舉辦優秀動保立委頒獎典禮時拍的，當天包括民進黨陳亭妃、黃國書、高嘉瑜等7位跨黨派委員也在場。高虹安也強調，她在動保方面的努力皆有目共睹，盼不要因為選舉，就毫無是非地抹黑，相當惡劣。