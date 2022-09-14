35歲的廖姓男子相當愛慕許姓直播主，但因說錯話遭到許女封鎖，禮物又遭到退還，因此心生怨懟，廖男在得知許女住址後，悄悄搬到隔壁入住；2022年1月廖男持刀闖入許女家中，並囚禁許女長達8小時，強迫餵食四級毒品悠樂丁錠，許女趁機逃脫後，廖男先到汽車旅館自殘不成，向警方投案自首。高雄地方法院依使非法方法使人施用第四級毒品罪，重判8年徒刑。

廖男相當愛慕許女，雖然雙方曾約出來見面過，但因廖男在直播間亂講話，許女一氣之下封鎖廖男，並將禮物都退還；廖男從退還的禮物上搜出許女地址，並在2018年租下與許女同層的房間，再以會漏水為由換房，藉機搬到許女隔壁，入住時間長達2年多。

2022年1月時，廖男因拖欠房租，遭到房東驅趕搬離，又被追求的另名直播主冷淡對待，廖男因此心理不平衡，並將一切的不幸都推到許女身上，想找許女洩憤，因此趁許女回家時持刀挾持入內，開始長達8小時的囚禁。

許女遭囚禁期間，廖男利用麻繩、手銬將許女控制住，並2度強迫餵下毒品悠樂丁錠，使許女昏睡過去；廖男還拍下許女的照片，並登入許女電腦寫下「遺書」，內容提到「我只能砍掉重練，把自己格式化」、並點名另名直播主說道「妳有兩個選擇：一、把我的紀錄全數刪掉，不要讓警方查上妳。二、報警，幫忙警方釐清真相。這個被害人你也認識，我由衷的提醒，真的不要在實況中跟觀眾說出自己的太多的情報，尤其是一個人住，要下手真的太簡單了」等恐怖言論。

許女因藥效退去甦醒以後，趁著廖男熟睡時自行脫困逃跑，許女跑到一間便利商店求助，店員報案後，警方前往許女住所查看，發現麻繩、手銬等證物；廖男則逃到汽車旅館想要自殘，但自殘不成後主動向警方投案。

高雄地院審理時，廖男坦承餵毒，但辯稱沒有要殺害許女意圖，他只是希望讓全國的人看見他，法官認為，從搜出的筆記本上，廖男曾寫下「她永BAN（封鎖的意思）我，所以我也要永BAN她」，加上廖男在許女電腦中發布的遺書也提到「最後的最後，我要當一個徹頭徹尾的壞人，手法必須要慘（殘）忍到可以讓全國人民看到」，認為廖男有殺害許女意圖。

廖男雖然有殺人意圖，但也犯下拘禁、餵毒等罪，依想像競合犯規定，必須從重論斷，最後依以非法方法使人施用第四級毒品罪，判處8年徒刑，可上訴。

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