近期因美國政界人士陸續訪台，「美國和台灣簽署租稅協定」的可能性再度被提及，資誠稅務諮詢顧問股份有限公司執行董事蘇宥人與執行董事鄭策允表示，若台美間成功簽署該租稅協定，對於個人稅務而言，將有兩大好處以及一個提醒事項。

首先，第一個好處為永續低稅負待遇。當台籍個人投資美國時，可享有一定之上限扣繳稅率優惠。例如，目前台籍人士投資美國公司並獲配股利時，美國將依當地股利扣繳稅率30％扣繳稅款；如若台美租稅協定生效，美國公司於給付台籍個人股利時，將依租稅協定的上限稅率預先扣繳稅款，通常最高為15％，為現行扣繳稅率的一半。

其次，第二個好處為解決稅務爭議。對於同時符合台美兩地稅務居民身分者或是同時會在兩地取得收入的人士，在雙方簽訂租稅協定後，當遇上可能會被雙重課稅的情況時，可透過「相互協議」的方式解決兩地間租稅爭議案件。

除上述兩大好處外，蘇宥人提醒，租稅協定簽署後，將更進一步增加雙方稅務資訊的透明度。美國的租稅協定通常包含雙方可以例行性和隨機進行稅務資訊交換的條文，居住於台灣的美籍人士應已習慣美國稅局能透過FATCA取得他們在台灣的銀行帳戶等資訊，但在有租稅協定的情況下，此資訊交換將由單邊變成雙邊，台灣的稅務機關也能向美國要求提供台灣居住者在美國的所得和財產資訊。且，美國拜登政府於2022年3月28日公布之2023年度財政綠皮書中已提案要求美國金融機構需申報非美國人在美國的金融帳戶餘額、收入來源等資訊，此提案未來若真正落實，非美國人在美國之金融帳戶資訊也將交換至台灣稅局，以實現互惠的稅務資訊交換原則。

鄭策允進一步說明，在雙邊實現更加透明的資訊交換條件下，除了具有台美雙重國籍身分的人士外，已有或計劃投資美國之台籍個人，也需謹慎檢視自身在台灣的稅務申報是否合規。

一般來說，在涉及多重國家稅務時，個人的稅務問題即會變得複雜。從美國方面來看，蘇宥人指出，美國稅務法令十分複雜，租稅協定會依據收入類型的不同來提供不同的優惠條款與適用規定，而除去與稅負相關之申報外，納稅義務人亦需要向美國稅局申報其他揭露性資訊。

從台灣方面來看，鄭策允提醒，除了租稅協定將影響的所得稅外，亦須考量雙邊針對遺產稅及贈與稅的法令。在稅務資訊逐漸透明的趨勢下，雙方稅局將更加容易取得納稅義務人之申報資訊。

資誠建議，無論是目前已具有台美雙重國籍身分、或是計畫投資美國之台籍個人，應及早諮詢台美稅務專家，在符合兩地稅務法規的基礎上，管理可能產生之稅務負擔。