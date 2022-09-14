花蓮豐濱鄉「山海走廊」的地理位置，夜晚無光害成為觀星絕佳處所，鄉公所積極培養在地天文解說人才，發展夜間觀光活動，舉辦「絕美豐濱．星空閃耀」星空導覽員培訓計畫。

豐濱鄉臨山面海，有著天然的地質教室，也是觀星的最佳場域，像是新社梯田、貓公溪及秀姑巒溪出海口、大灣遊憩區、石梯坪等處都適合觀星。鄉公所希望未來「二顆星星，連結一片海，讓浪漫療癒內心的宇宙」，開發觀光旅遊夜間行程，提升當地觀光旅遊效益。

豐濱鄉公所今天發布訊息表示，今年舉辦的「絕美豐濱．星空閃耀」星空導覽員培訓計畫，吸引許多在地業者與縣內民眾報名，培訓最後一梯次課程將於9月17日揭開序幕。不限資格、地區及年齡皆可報名。

豐濱鄉長江莉婷指出，此為首度開辦學習天文知識的活動，期許學員們經過充實豐富的課程以及專業老師的教導，能夠完成第3梯次研習，順利通過星空導覽員考核認證，也能結合產業發展，推出新服務的遊程。

最後一梯次課程邀請天文學者楊義清與李奇欣擔任講師，內容包括天文基礎知識、星空VS星座科技應用、秋冬季星空演練等課程。

完整參加研習的學員將在11月19日進行星空導覽員的考核認證，通過考核人員將公布在官網，並優先推薦給相關遊程的旅行社，期盼觀星產業能夠開創新商機，吸引更多遊客到豐濱鄉觀光或是加入認識星空的行列。（編輯：陳政偉）1110914