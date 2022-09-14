苗可麗一身火辣裝扮大秀瘦身成果。（范揚光攝）

苗可麗今出席減肥產品代言記者會，她一個月狠產10公斤，原本體重直逼60大關，現在回到久違的50公斤，她身穿上半身中空爆乳裝，曲線玲瓏有緻，大秀瘦身成果。

以往因為拍戲不忌口吃消夜，特別喜歡炸物、洋芋片、紅酒配起司高熱量食物，加上不愛運動體重直飆，驚呼胖得不知不覺，「那時候拍戲衣服都很寬鬆，到下一檔戲定裝才發現胖好多。」

她透露胖的時候副作用很多，走路會喘且下樓梯膝蓋隱隱作痛，膽固醇也比標準高一些，更慘的是便秘嚴重，曾一個禮拜才排便，她不計形象描述便祕的痛苦，「光坐在那要硬撐，用力大便很危險，都大到腿軟。」甚至還會浣腸。

她分享一次出國過海關檢查行李，超怕通便浣腸藥品引起異樣眼光，「真的超糗。」變瘦後會期待桃花嗎？單身許久的苗可麗認為感情一切隨緣，「該發生就發生了。」笑稱自己早已「長蜘蛛網了」。

而好姊妹連靜雯日前遭愛情詐騙，是否有所警惕？苗可麗說：「我比較沒有安全感，不容易相信別人。要取得我信任太難了。」連靜雯遭詐騙隔一日恰巧是許效舜生日，原本還猶豫是否出席，在苗可麗的鼓勵下她才前往，「但實在太多人關心此事，連靜雯就早退了。」

提到20歲女兒8月底前往英國藝術學院留學，苗可麗突然哽咽落淚說，「她才滿月我就到台北工作，都是我媽帶她，成長過程我都沒參與，很心疼她總是一個人。」送機前一天不想太感傷，她到房間關心女兒行李整理狀況，但母女倆一直沒有開口與彼此道別，「我們就一直裝沒事滑手機，然後12點就去睡覺。」隔天一早苗可麗北上工作時非常懊惱，「我想我怎麼沒有抱抱她。」再度哽咽。

送機當天，未曾在女兒面前哭過的她，事先寫了一封長訊息給女兒，鼓勵她享受人生，要帶著「自己很幸運」的信念面對生活，字句充滿愛，等女兒上飛機才敢送出，「不然我看她哭，我一定會哭更慘。」

原本以為情緒已經整理好，沒想到一回家瞬間淚崩，眼淚停不下來。尤其前陣子到自己的店「荳兒」，門一打開才發現貼心的女兒早已準備好驚喜，更讓她哭成淚人兒，「她買了我一直捨不得入手的公仔給我，排成一排給我驚喜。」不過女兒赴英國的學費大約一百多萬，她笑稱要把店賣了。

苗可麗一直羞於和女兒談論性事，但又覺得給女兒正確性觀念很重要，終於在女兒飛出國前鼓起勇氣和她聊，分享自己的例子。苗可麗告訴女兒第一次能給老公當然是最好，並教導性行為觀念，「過程會怎麼樣子，怎麼樣男生是開心的，男生開心了會怎樣。」只是她講解得太過鉅細靡遺，自己忍不住大笑，有點害羞地說，「有時候你就真的不知道這個男生是不是在你身體裡面開心了啊。」