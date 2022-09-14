美國公布8月消費者物價指數(CPI)數據不如預期，分別月增0.1%與年增8.3%，反映通膨高漲危機仍存在，可能加速聯準會鷹派作法，導致美股重挫，今日亞股也殺聲隆隆。保德信指出，全球聚焦9月22日美國FOMC利率決策會議，在最新CPI數據出爐後，FedWatch工具顯示，升息三碼機率達66%(公布前91%)，升息四碼機率上升至34%(公布前0%)，儘管目前一次升息四碼仍然只是市場少數想法，但通膨居高不下而且涉及層面廣泛，聯準會的升息週期可能因此比預期的持續時間更長，通膨緩解正在進行中但仍需要時間。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，針對通膨走勢，美國總統拜登昨日發布聲明表示，8月通膨數據雖然年增8.3%，但從前值8.5%回落，顯示美國經濟在降低全球通膨方面取得了更多進展，而先前通過的「抗通膨法案」，就是為了降低能源成本及醫療保健成本，透過更多的時間和決心來緩解通膨。整體而言，美國總體需求有放緩但不至於惡化，透過財政政策刺激，以及強勁的勞動市場及美國家庭財富，經濟成長仍具支撐動能，而未來就業與經濟、消費與物價，將是後續聯準會貨幣政策速度的關鍵。

葉家榮說明，目前市場對於通膨的疑慮，可以觀察兩大指標，首先是美元走勢，其次是美股表現。除了下週FOMC利率決策及聲明外，全球風險趨避指標、也就是美元DXY指數，昨日跳升1.4%至109.82，因此DXY能否「由升轉貶」為市場風險性資產反彈之關鍵。另外，觀察S&P500指數，下檔支撐在9月6日的3886點，以及6月17日的3636點，若能守穩將有機會打出第二隻腳，消化利空後可望形成築底回升的機會。

葉家榮建議，目前從基本面、政策面及評價面來看，如果物價將如預期在未來一季走緩，待時間消化利空下，資金可望回流風險性資產。就投資策略而言，債市可聚焦在美國非投資等級債與投資等級債，股市部分則建議持續趁低檔震盪時分批布局，包括美股、台股及陸股，不僅降低平均成本，亦可掌握未來回升行情。

凱基未來樂活多重資產基金預定基金經理人李怡勳表示，昨日美國公布最新CPI數據，印證了樂觀期待聯準會鬆手的預期是不切實際的，投資市場勢必要與高通膨再共存一段時間，在通膨緩解前景未明的背景下，投資組合中納入對抗通膨資產具有必要性。

目前景氣循環進入了Late Cycle末端，股市仍將持續波動，等待更多數據落底。雖然目前股票跌幅已反映輕度衰退預期，長期價值逐漸浮現，但考量短線波動仍高，現階段透過多重資產逢回進行長線佈局是較佳策略。

隨著Fed政策預期快速變化，美公債殖利率再度挑戰前高、股票風格輪動加速，多因子選股模型較單一因子更能快速因應不同情境；而債券部分考量短期利率風險較高，且尚未觀察到企業違約風險明顯上升，目前可透過佈局信用債券鎖定收益水準，但整體而言應以高品質標的為主。