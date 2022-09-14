台中捷運綠線延伸大坑、彰化是台中市政府積極推動的捷運路線，今年6月由交通部審核通過後第三度陳報行政院審議，但交通部9月2日正式函轉行政院意見予市府修正後再報，對於中央三度以書面意見質疑推動必要性、運量合理性，市府呼籲中央公開說明堅持不進入實質審查的理由，盼勿因意識型態凌駕專業，影響地方重大建設發展。

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線延伸計畫可分為延伸大坑及延伸彰化兩部分，總計全長9.08公里，總經費約286.83億元，列為前瞻軌道建設計畫之一，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，可行性研究核定後立刻就可啟動綜合規畫作業，歷經交通部多次書面及委員會審議後，於2020年7月獲交通部審查通過，並在同年10月轉陳行政院審查，經過半年之後，市府才在去年4月收到行政院的書面意見，意見包括彰化延伸段應待「擬定擴大彰化市都市計畫」通過內政部審查後再提報；大坑延伸段北側人口稀少、綠線通車後運量不符預期，延伸線運量過於樂觀等。

葉局長指出，針對行政院所提意見，市府當時已以最快的速度補充報告書內容，並於去年5月、9月兩次陳報行政院，卻都被退件，質疑大坑段推動必要性、捷運綠線搭乘人數不多等，又稱捷運綠線延伸案經過一年後經費需求未調整，實際上捷運綠線延伸案自2020年7月交通部審查通過後，大部分時間都在等待中央的審查程序，才導致報告書經費需配合年期重新調整。市府今年3月再提送中央審查，經交通部審核通過後於6月轉陳行政院審議退回。

葉昭甫表示，行政院執意第三次退件，且退件理由幾乎相同，質疑計畫執行的必要性與效益，讓人難以接受。地方獲悉捷運綠線延伸大坑、彰化計畫三度遭中央卡關後紛紛大聲疾呼，要求中央應出面向市民說清楚、講明白，也呼籲國發會應發揮整合及協助的角色，支持政府加速前瞻基礎建設，不要因意識型態阻礙地方發展。