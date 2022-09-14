中國常駐維也納聯合國代表團網站當地時間13日消息，國際原子能機構九月理事會12日在維也納總部召開。機構總幹事格羅西首次就美英澳核潛艇合作（AUKUS）問題向理事會首次提交書面報告。中國常駐維也納聯合國代表團發言人就總幹事上述報告接受中外記者採訪，呼籲總幹事勿火中取栗，為三國的核擴散行徑背書。

發言人表示，總幹事在成員國多次呼籲下，首次就美英澳核潛艇合作問題提交了書面報告，就程序而言，這是正確的一步。但同時，該報告片面引述三國為自身行為辯解的言論，絕口不提國際社會對三國核潛艇合作存在核擴散風險的重大關切，無視很多國家關於三國合作違反《禁止核子擴散條約》（NPT）目的和宗旨的嚴正立場；該報告缺乏正當的法律依據，逾越責權作出與實際情況南轅北轍的誤導性結論。這已違反總幹事的相關職責。

發言人指出，第一，總幹事不能凌駕於成員國之上，開展未經成員國授權的活動。機構相關文件已對祕書處及總幹事的職責做出明確規定，總幹事不能以任何理由凌駕於作為主權國家的成員國之上，其應該、也只能按照成員國的授權行事。

第二，總幹事不能介入核擴散和推進軍事目的的活動。三國核潛艇合作是核武器國家首次公然向無核武器國家擴散核武器材料。機構是防擴散機構，不能變成核擴散機構，搞核擴散的事兒總幹事「沾不得」。如果為三國核擴散的合法性背書，將直接違反NPT和機構《規約》。

第三，總幹事不能淪為三國政治工具，作出誤導性結論。總幹事在缺乏正當法律依據、缺乏成員國授權的情況下，擅自處理三國核潛艇合作這一核擴散行為，甚至在三國尚未申報有關核材料和核活動的情況下，就已作出其核潛艇合作適用全面保障監督協定「例外條款」等一系列結論。這既不合規，也不合法，十分荒唐。

第四，總幹事不能割裂機構全面保障監督協定與NPT的從屬關係。NPT明確禁止任何形式的核擴散活動，而總幹事報告拋開NPT援引全面保障監督協定「例外條款」，以此豁免三國核擴散行徑，從程式上、實質上和法理上都是行不通的，否則，保障監督體系將淪為核擴散行徑的「保護傘」。

發言人強調，中方敦促三國立即停止相關核擴散行徑；呼籲總幹事下步就三國核潛艇合作問題作出公正、客觀的報告，不要南轅北轍，更不要火中取栗，為三國的核擴散行徑背書。中方並呼籲機構全體成員國繼續在中方提出、理事會四次協商一致達成議題下討論AUKUS問題，包括討論總幹事報告，共同維護國際防擴散體系。