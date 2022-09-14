目前效力味全龍的中職全壘打王林智勝，其恩師王子燦終生奉獻基層棒球，2020年更前進屏東縣瑪家鄉的佳義國小擔任棒球隊教練，頂新和德文教基金會創辦人魏應充在今年4月的全壘打王頒獎儀式當晚偶遇王子燦，獲悉佳義國小棒球隊交通車齡高達18年且資源缺乏，允諾捐贈交通車，今天（14日）舉行捐車儀式。

曾培育出中職全壘打王、多次獲選中華少棒代表隊總教練率隊為國爭光的王子燦雖已年近70，仍在2020年前進山地部落瑪家鄉默默培育偏鄉少棒人才，2022年佳義國小棒球隊更在他的帶領下取得教育部「全國學生棒球聯賽-國小組硬式組屏東縣預賽」屏東縣代表。

不過屏東佳義國小座落於屏東縣笠頂山下沿山公路旁，面臨聯外交通耗時、學習活動受限、學區分散於3個村莊的情況，村中單親與隔代教養多，家庭經濟普遍欠佳，家長忙於生計較易忽略兒童，在和王子燦接觸了解佳義國小的狀況後，魏應充請頂新和德文教基金會研議投入偏鄉棒球隊的小球員交通、餐食支持計畫，盼拋磚引玉，號召更多人支持關心偏鄉少棒隊孩子。

在今天的捐車儀式中，佳義國小校長黃善祺指出，王子燦時常自掏腰包補助孩子餐食費，並開交通車帶孩子上學與練球，然交通車老舊時常半路拋錨，有安全隱憂，很感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充捐贈交通車，展現對台灣基層棒球的關懷與重視，最重要的是減輕學校與家長擔心，讓更多原住民孩子也能夠安心打球、安心成長，埋下希望的種子。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示：「基金會『接棒未來』基層棒球公益計畫2017年上路後，除陸續捐贈基層棒球隊球衣、球具設備並提供基礎棒球教育訓練外，也曾在2020年以專案方式大規模捐棒球交通車給50個學校及團體，希望提升小球員行的安全。基金會未來也將持續透過營養餐食、急難救助等面向，支持基層棒球人才培育，也希望更多大眾一起關注偏鄉小球員的需求。」

味全龍公益大使呂偉晟跟林驛騰也來到現場，帶領小球員們完成傳承交棒儀式，象徵味全龍隊創辦人魏應充對小球員們的期許與勉勵，兩位球員捐贈儀式後也與小球員互動，傳授棒球新知識。

屏東佳義國小棒球隊小球員開心搭乘接棒未來交通車 。（味全龍提供）