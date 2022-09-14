民進黨台北市長參選人陳時中近期遭質疑擔任疫情指揮中心指揮官期間阻擋BNT疫苗，陳時中喊「擋疫苗我是瘋子嗎？」國民黨立委賴士葆則指出，當時陳時中意氣風發，對於疫苗採購所講過太多消極、負面、潑冷水的話，如今竟已全然失憶，還好大數據滴水不漏地留下紀錄。總統府也出面澄清沒有擋疫苗，這是把民眾當笨蛋，凡走過的都留下痕跡，網路世界所留下的紀錄就是讓證據說話最好的證明。

賴士葆表示，除非陳時中可以把去年所有數位時代所留下的數以億計的新聞、影音、留言等紀錄全部刪除，否則難以洗刷擋疫苗的事實。當時主流民意撕心裂肺懇求、呼籲、跪求政府不要再擋，快讓救命的疫苗進來。現在陳時中反稱身為指揮官應該比任何人更迫切希望疫苗進來，但實際上當時指揮中心的作為卻是反其道而行。

賴士葆指出，當時台灣的氛圍是淪為疫苗難民的形象，靠國際救濟贈送的些許疫苗，僧多粥少。暑假到了，有錢的人買機票到國外去打疫苗，沒有能力出國的人為了搶打殘劑，狂奔百米摔倒在地的不忍畫面，民眾點滴在心頭。

賴士葆批評，政府承諾採購疫苗期程一直跳票，陳時中連採購疫苗都堅持意識形態，以致採購受挫。又護航高端，炒作「打高端愛台灣」的宣導，拒絕很多民間團體和在野力量要協助疫苗採購的申請，直到民意炸鍋才准予讓永齡、台積電、慈濟加入採購疫苗行列。

至於陳時中批評國民黨台北市長參選人蔣萬安沒行政經驗，應該多待幾個立法院委員會，賴士葆反批，陳時中一個委員會都沒待過，因為忠心愛黨，從一個牙醫就進入了衛生署，直到防疫指揮官死了一萬多人，這樣歷練夠嗎？