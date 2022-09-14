民進黨彰化縣長參選人黃秀芳14日在農委會主委陳吉仲陪同下，端出農業政見，提出將溪州公園打造成亞大花都中心，聯成L生機廊道。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳14日在農委會主委陳吉仲陪同下，端出農業政見，提出將溪州公園打造成亞大花都中心，聯成L生機廊道。（吳敏菁攝）

國民黨提名彰化縣長王惠美，14日宣布投入將投入7.65億元，整治東螺溪上中下游河段，在溪湖東螺溪生態教育園區旁欒樹綠色隧道。（吳建輝攝）

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳14日在農委會主委陳吉仲陪同下，端出農業政見，提出將溪州公園打造成亞大花都中心，並田尾公路花園商圈延伸的花城綠徑、彰南有機智慧農業園區串聯成L生機廊道，成為復興彰化農業的關鍵力量。

黃秀芳說，彰化縣農業大縣，也是園藝和苗木中心，溪州公園一年只辦12天活動太可惜，未來要大刀闊斧，轉型為亞太花都中心，常年展售四季花材，再將田尾公路花園商圈延伸，闢造串連特色民宿、餐廳與花店的花城綠徑。這剛好連成一個L型，表達「亞太LEADER」的意象，把點的經營串聯為面的集體對外行銷，不只為彰化農業注入新活力，也能對外攻城掠地，打響L生機廊道的產業及觀光量能。

黃秀芳說明，「零至六」7大項的農業政見，分別是農民參加職災保險零付費；一、推動一個生機L廊道，建立亞太花都中心；二、農機具與農業防災用塑膠布二項補助；三、爭取設立埔心農業冷鏈物流儲運園區、彰南智慧農業產業園區與西南角農牧綠能專區等三個農業專區。四、彰化、王功、塭仔與崙尾灣等四個漁港活化。五、青農五項重點輔導、六、協助農民從生產技術、智慧農業研發、資金籌集到行銷精進，振興彰化農業，找回農業大縣的光榮幸福感。

陳吉仲說，黃秀芳的農業政見把農業特色、休閒和觀光充分結合，也從農民免費投保農民職災保險的務實安全基礎出發，再就田尾花卉產業提出走向亞太花都中心的亮點計畫，並針對青農輔導、四個閒置的漁港活化、冷鍊物流園區與農牧專區建置，用心規畫，地方提出、中央支持，農委會全力支持，讓一條農規劃，找回農業大縣榮光。

國民黨提名彰化縣長王惠美陣營回應指出，縣府4年來積極輔導農、漁、畜牧業轉型智慧化生產，升級省工且自動化設備，推動綠色農牧循環經濟；更深入農村辦理座談和社區培力課程、鼓勵青年返鄉從農，開辦彰農學堂，從4年前851人到今年已經翻倍成長到2350人，是全國之冠，今年全國百大青農名單共86人獲選，就有17人來自彰化縣、全國獲獎比例最高；縣府仍將積極協助青農，從生產到行銷，提供一條龍式協助，發展智慧農業，打造休閒樂活農村。