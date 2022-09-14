九合一地方公職人員選舉將至，檢警調已全面啟動選舉查察，依法務部資料顯示，截至9月12 日止，共計全國檢察機關共受理選舉不法案件492件，其中賄選案件308件、暴力案件45件、幽靈人口56件、選舉賭盤4件，法務部呼籲民眾 踴躍檢舉賄選，檢舉直轄市長賄選獎金最高為1000萬元。

法務部表示，賄選手法日新月異，新興賄選工具，包括Line Pay、Pi錢包、街口支付、歐付寶等數位支付工具，以及遊戲點數、虛擬貨幣如比特幣、以太幣等，檢警調已積極蒐證調查中。

法務部指出，民眾檢舉賄選有獎金，直轄市長為1000萬元，直轄市議員500萬元、縣市長500萬元、縣市議員200萬元、鄉鎮市長、市民代表、村里長、區長及區代表則有50萬元，案件一經起訴領四分之一，有罪判決領四分之一，有罪判決確定將可全數領取。

法務部表示，發放檢舉獎金數額，自2000年迄今年8月止，總計12年已發放新臺幣11億9754萬7500元。

法務部指出，今年九合一地方公職人員選舉查察，截至9月12日止，全國檢察機關共計受理選舉不法案件492件，其中賄選案件308件（現金買票103件、贈送禮品128件、餐會33件、旅遊26件、其他18件）、暴力案件45件、其他案件139件（幽靈人口56件、黑函40件、選舉賭盤4件、境外資金0件、其他39件）。