警方獲報後成立專案小組，在某旅館查獲4名犯嫌。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方獲報後成立專案小組，在某旅館查獲4名犯嫌。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

詐騙案件頻傳，宜蘭縣出現「台版柬埔寨」，1名29歲謝男在網路上應徵高薪工作，與犯嫌碰面後遭拘禁，其帳戶被拿去詐騙用；警方獲報後成立專案小組，在某旅館查獲4名犯嫌，全案依人口販運法、詐欺等罪移送宜蘭地檢署偵辦，經聲押獲准，14日在花蓮拘提1名23歲在逃李姓犯嫌，並持續清查有無其他被害人。

警方表示，謝男在網路上找工作，看到月薪高達10萬元的廣告作業員職缺，即和對方約碰面，對方聲稱要辦理薪資匯款相關作業，要求謝男提供個人存摺、提款卡、密碼等資料，隨即拘禁謝男，將不知名被害人被詐騙的款項匯至謝的帳戶，再由犯嫌同夥車手從該帳戶領取出來。

另1名34歲蔡姓男子被害人，跟謝男遭遇一樣狀況，蔡被犯嫌軟禁5天後，所有金融帳戶被凍結，已無利用價值，被犯嫌載往台北市某處丟包，蔡男隨即前往萬華分局報案，稱還有被害人被軟禁在礁溪鄉某旅館內。

警方獲報後，遂成立專案小組逐一查訪各旅館，最後在某旅館內查獲4名男性犯嫌，分別為28歲的吳嫌、26歲的胡嫌、32歲的黃嫌、21歲的彭嫌，及救出1名29歲謝男，另有1人在逃。

警方表示，全案依人口販運法、組織犯罪、詐欺、洗錢防制條例、妨害自由、傷害等罪移送宜檢偵辦，4嫌經聲押獲准後，今（14日）在花蓮拘提在逃李姓犯嫌到案，並持續清查有無其他被害人。