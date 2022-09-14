隋棠出席代言活動被問温昇豪緋聞。（羅永銘攝）

隋棠與温昇豪12年前合作《犀利人妻》雙雙締造高人氣與演藝高峰，已婚9年的温昇豪被週刊爆出與合作《茶金》的李杏過從甚密，隋棠14出席育兒產品代言記者會，被問此事時展現對「前夫」絕對信任，她說：「豪哥最近很忙著在製作他想製作的戲，我知道他為了這部戲真的很忙、常開會，所以非常相信他的說法，我們之前也會聊他想做的戲」。

同樣已婚、育有小孩的她，跟老公Tony是否有達成跟異性相處、拍戲的默契或約法三章？隋棠表示：「我們都沒有。昇豪哥跟另一半也一向都非常信任彼此！」但拍戲如何避免入戲過深？「我不知道別人如何，自己演戲時，當下要用到真實感情，才會被對方、劇情感動、才進得去劇本裡。但下戲就是下戲了，結束就是結束了。只有在導演喊Action時，你必須相信這一切是真的！」而「私下不聯絡」，也是幫助她下戲的一種好方法，「而且回家就面對現實了，是要喚醒什麼？」

當年她跟温合作相處時，兩人都未婚，但還是會有自己的分際，目前已婚身分如果要跟異性見面她就會帶另一半一起出席，她透露温昇豪一直說想約Tony一起去吃燒肉，但最近真的很忙，所以還沒約成、他們至今還沒見過對方。

被問3個小孩最近有什麼令她崩潰的事？隋棠笑說：「就是奧里（老三）很想跟我結婚！我努力讓他面對現實、知道這件事是不可能的！」3歲的奧里大約半年前開始跟她說「我長大只要跟妳結婚，不會跟別的女生結婚」，她告訴兒子「你長大會遇到別的你喜歡的女生，我已經嫁給爸爸」，當時正在開車的Tony忍不住說「他已經夠不黏我，妳這樣講他會更不喜歡我」，而且奧里真的會對爸爸吃醋，不太想要理爸爸。她則繼續洗腦兒子「你會找到自己非常喜歡、她也非常喜歡你的女生」，但奧里還是不太能接受，會繼續問「為什麼？我沒有關係啊」，她只能強調「還是不行！我是你媽媽！不可以」。

後來是《大藝術家》這部電影幫了忙。隋棠說，奧里很喜歡這部電影還看了好幾次，最近一次看完後問她「為什麼女歌手唱歌時哭了」，她告訴奧里「因為這個女歌手喜歡這個爸爸，但他已經結婚，不能再喜歡這個女歌手，所以她很傷心，表演時就哭了」，這時奧里才彷彿懂了「結婚就是結婚、不能再跟別人結婚」，稍微打消要跟媽媽結婚的念頭。

她說奧里真的特別黏她、也非常愛她，「他愛我愛到以後他有女朋友，我可能吃醋。他任何對你說的話跟行為，都灑了一層糖粉，讓你覺得怎麼那麼甜！」例如家裡種了一顆雞蛋花樹，奧里每天一早起床第一件事，就是去撿一朵放在媽媽的床頭，有一天他還把花瓣撕開，鋪在下樓樓梯，然後告訴她「妳沿著花瓣，就可以找到妳的早餐」，讓她驚呼不知道奧里是哪來的浪漫因子，而且都是他自己想的，浪漫程度完全贏過爸爸。

她表示，奧里比起哥哥姊姊就是特別感性、情感豐沛，對於死亡議題還會特別深入思考，會一直想然後提出疑問，「他有一晚跟我聊這事，講到抽搐、一直哭，他說如果爸爸、媽媽、哥哥、姊姊都不在，這房子只剩下他，覺得很孤單」，因為他們平常沒有在避諱死亡話題，有人離開或講故事講到這樣的橋段就會討論，她也會解釋給小孩聽，前兩個可以懂也可以接受，但不會執著、糾結，但奧里就會一直想。

她參與演出的電影《炸團團圓》歷經疫情停拍3次，日前終於殺青，她說真的滿期待明年賀歲片用《炸團圓》跟大家見面，因為用詐騙來做賀歲片題材還滿少且有趣，且有邰智源「邰哥」真的很好笑，「以前好像賀歲片就是要看到豬大哥，過年要進戲院去看他，他離開後覺得有點可惜，好像少了新年必做的事，這次跟邰哥合作，覺得他好有喜感，心裡覺得，就像港片要看周星馳、過年要有一堆巨星耀眼的賀歲片，應該要延續賀歲片的感覺。不過邰哥一直說拍戲好累！」