民進黨台北市長參選人陳時中臉書PO吃滷肉飯被抓包盜圖，民進黨立委王定宇接著也被網友發現是盜圖累犯。國民黨立委洪孟楷說，細究原因，這就是「網軍治國、1450橫行」的後遺症。

洪孟楷說，綠營執政下，因為相信聲量大，就可以黑的說成白的、硬拗就可以用聲量壓過原本過錯，這些才是最應該讓國人謹惕，綠營執政這幾年，到底長成什麼樣的怪物。

洪孟楷強調，盜圖、抄襲本質就是偷竊，常言道「細漢偷挽瓠，大漢偷牽牛」，在競選期間就會用盜圖方式處理貼文，如果有機會當選，難保不會有更大犯行，惡小為之，身為候選人或是執政黨政治人物更不應該。

洪孟楷批評，當網軍躲在螢幕後，用鍵盤就可以盜圖、抓圖，天南地北都能合成、濫用，當1450可以用假帳號創造聲量指鹿為馬、黑龍轉桌，這樣還有什麼公理可言？盜圖絕不可取，而網軍治國、1450橫行，就該讓這樣的人淘汰下台。