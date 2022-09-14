高雄市海洋局長張漢雄（後右二）14日出席食魚教育「魚你同作好烹友」料理系列課程。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市海洋局為推廣高雄五寶「鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚」，於14日舉辦食魚教育「魚你同作好烹友」料理系列課程，特別邀請毛爸鮮食提案主廚-Lee、新手貓奴許富凱及貓界小鮮肉-阿蹼仔，共同烹飪毛小孩料理，阿蹼仔吃了喵聲回應。

高雄市政府副祕書長王啓川表示，近幾年毛孩當道，民眾開始關注毛孩的健康，親手做鮮食給毛孩吃，健康又療癒。此次課程的主題是「我與毛孩的饗樂大餐」，以石斑魚及虱目魚為食材，教導毛爸、毛媽如何在家中料理「龍獅雙拼魚丸湯」，與毛孩在家一起享用料理。

此外，為了讓更多民眾能安心選購高雄市所生產的水產品，海洋局從源頭控管水產品安全不遺餘力，積極為國人食品衛生把關，也再次呼籲國人，多採買高雄市所出產的優質水產品，吃得健康無負擔，毛小孩也健康開心。

海洋局長張漢雄表示，此次系列課程後續會再邀請知名餐廳主廚以烹飪課程及影片教學等方式教導民眾輕鬆料理，就算一個人在家也能夠輕鬆料理海鮮。同時，此次也特別拍攝料理教學影片，讓主廚成為民眾的個人私廚，教導如何完成高雄五寶海鮮料理。

料理教學及料理教學影片食譜都將公布於高雄海味地圖臉書粉絲團。