友達(2409)子公司友達宇沛將碳管理、水處理及智能化控制技術整合輸出，提供企業現成的具體方案。今年首度參與「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展」，以「淨零碳與循環經濟」為主軸，展示自主研發ACA碳管理平台與技術，幫助企業擬訂淨零碳與節能策略。

友達宇沛專精於水零排與淨零碳排的永續方案，以結合廠區大數據資料庫，導入AI高智能管理系統，自主研發之碳管理平台「ACA (AUO Carbon Agent) 友達理碳專員」，依據ISO國際標準進行碳排數據盤查及管理；以及研發「GPARS材料碳排數據管理平台」，用來檢視產品「生命週期評估」對環境影響，規劃出製造製程產生的廢棄物回收參考依據，以協助客戶改善研發創新與製造流程；另外提供「淨零建築解決方案」，利用智能樓宇管理平台的環境數據蒐集，透過智能化輔助分流、分析及碳排放轉換，以邁向淨零建築為目標的有效管理；以及市面上常見的FMCS廠務設備管理，掌握高耗能設備能源監控，使工程節能化。

水零排方面，在製造生產過程產生廢水，除了可透過GPARS平台將原物料化學成分從源頭管控，讓水資源能被有效分流，進行最佳水處理。另外，高耗能處理過程的疑慮，也可透過常溫蒸發設備（RTV），讓操作溫度可維持常溫，不只節能，亦可降低蒸發設備在高溫下被腐蝕的風險，達成製程水回收或全廠製程水回收的目標；友達宇沛更首次展示運用化學能及物理能將有機污泥水解破壞，以達廢棄物減量的研發成果，完整實現循環經濟、資源有效再利用的趨勢。