文化部前參事朱瑞皓，前於任職文化部人文及出版司之副司長、司長及國立傳統藝術中心副主任期間，利用職權收受廠商賄賂、不正利益及回扣款，並協助特定法人團體及廠商取得補助案及標案，經監委蔡崇義、葉宜津調查相關事證後，違失事證明確，情節重大，經監察院全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

監委表示，朱瑞皓在103年7月11日至107年6月30日擔任文化部人文司副司長、司長職務，和台北市出版商業同業公會理事長盧○○、寂天公司負責人周○○熟識，渠等知悉朱瑞皓生活及債務壓力沉重，及其所職掌各項業務權限，為使台北市公會順利取得文化部各項補助遂向朱瑞皓表示「你有困難我們都會協助、支持」等語。

朱瑞皓在擔任人文司副司長、司長期間陸續收取盧○○、周○○共計71萬9685元的賄賂，包含交付招待前往首爾、美國之機票費現金及接受招待前往北京、泰國約6萬3200元機票、住宿等之不正利益，金額共計78萬2885元，盧○○及周○○因而取得文化部共計2279萬4100元之補助款及採購案。

監委指出，107年7月1日至109年4月20日朱瑞皓因案調任傳藝中心副主任，107年、108年間傳藝中心先後辦理「戲曲裝修案」及「琴房統包案」採購案，朱瑞皓綜理該中心採購案主管業務，並擔任評選委員，為協助廖○○之安慶公司、蘿丹公司取得標案。

監委說，朱瑞皓於標案公告前將應予保密招標文件及開標前之資料洩漏予廖○○，因而協助安慶公司、蘿丹公司取得上開兩項標案金額共計4923萬2332元，廖○○並於得標後支付工程款相當比例之回扣予朱瑞皓，金額共計180萬元。

監委強調，朱瑞皓位居高津，竟不思節制所用而以權謀私，於擔任文化部人文司副司長、司長期間，將文化部重要補助案、採購案交由特定廠商，並收取賄賂與不正利益，復於因案調任傳藝中心副主任期間，詎仍不思悔改，竟為貪圖私利，一再利用職務之便，將國家重要採購案交由特定廠商，藉機向特定廠商收取回扣，違失情節重大，有懲戒必要。