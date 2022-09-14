台灣茶香水創辦人潘雨晴與花蓮縣富里鄉農會合作推出「富里有人嗅覺藝術季」，活動雖於中秋期間陸續開跑，不過17日將正式於羅山露營區玻璃屋舉辦開幕儀式。（富里鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣富里鄉兒女潘雨晴今年勇奪國際香水盛事A＋OA（The Art and Olfaction Awards）獨立設計獎後便回到故鄉，將老家稻香的自然氣味融入香水，打造2款「富里有人」氣味香水，並攜手富里鄉農會一同舉辦「富里有人嗅覺藝術季」，活動中秋期間已陸續登場，17日正式開幕，盼將富里打造成有獨特香氣的藝術之鄉。

台灣茶香水創辦人潘雨晴來自花蓮富里，屢次在國內外參與氣味展廣獲好評，被日本媒體喻為「天才氣味設計師」，今年更成為亞洲唯一獲得國際香水大獎者，不過，她和許多在外打拚的遊子一樣，每次回到家鄉時，對當地人口不斷減少與老化的景色感觸很深，因此決定推動「富里有人藝術季」，以「調香」專長活化富里。

於是潘雨晴趁新冠疫情無法出國的期間，走訪老家曾熟悉卻又陌生的街坊巷弄，結合當地盛產的稻米、稻田與稻草等特色，以「富里自然氣味學」 為基底，設計「富有春夏」與「富有秋冬」2款「富里有人」氣味香水，並寄給台灣、日本、韓國等20多名藝術家，作為他們為嗅覺藝術季創作的靈感來源。

富里鄉農會指出，「富里有人嗅覺藝術季」作品將遍及富里幾處代表性的場域，包含羅山露營區、馥茶堂、富里火車站、瑞舞丹戲院、六十石山等；活動17日將正式在羅山露營區玻璃屋開幕，並持續至11月6日，免費入場。

富里鄉農會表示，「富里有人嗅覺藝術季」展出內容包含攝影、雕塑、繪畫、壁畫、自然聲景及古調吟唱的黑膠計畫等，且藝術家們均是透過直覺聞香進行創作，在「富里有人」的氣味基礎上以各方所長詮釋，量身打造屬於富里的作品。