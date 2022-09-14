逾半世紀的「發揚毋忘在莒精神」字體逐漸消失，台東縣議會議長吳秀華與相關單位前往會勘復原可行性。（莊哲權攝）

逾半世紀的「發揚毋忘在莒精神」字體逐漸消失，台東縣議會議長吳秀華與相關單位前往會勘復原可行性。（莊哲權攝）

台東市鯉魚山半世紀前，由台東縣議會在山壁刻下「發揚毋忘在莒精神」8個字，是許多台東人的共同回憶，經歲月洗禮後已經風化幾近消失，當年發起題字的前議長許添枝家屬向縣議會陳情，希望能再復原，縣府14日邀集相關單位會勘，討論恢復可行性。

台東縣議會前議長許添枝響應蔣故總統中正先生「毋忘在莒」運動，1966年在議會發起於鯉魚山的山壁上刻畫「發揚毋忘在莒精神」字樣，並經前縣長黃鏡峰協助促成，當年搭火車快進台東站時，遠遠就可以看這8個大字，但是經過歲月的淘洗後，字跡逐漸風化消失，甚至隱身在樹欉中，被人們所遺忘。

許添枝的家屬向議會陳情，盼能恢復這些刻字，重現台東人的共同回憶，台東縣議會議長吳秀華、議員王文怡14日與台東縣政府及台東林管處到現場會堪修復的可行性。

吳秀華表示，標語有其時空背景，是否適合恢復，還要聽聽大家的意見，若能重新將上漆修復，結合木棧步道轉型為觀光景點，也是好事。

王文怡指出，重修標語沒有很大的難度，只要把雜草清除，再重新上油漆，就能重現，成為拍照打卡的新亮點，而且現在時空背景已經改變，沒有必要和政治做聯想。

由於該處是台東林管處管轄的保安林地，林管處表示，目前已經針對鯉魚山相關文資及建物做調查盤點，預計明年5至6月結果出爐，屆時便可提供相關單位在修復標語上的建議參考。台東縣政府農業處指出，將等明年文史資源調查結果後，才能進一步討論恢復的必要性和呈現的方式。