1名網友日前見到1名外送員於路口紅線轉彎處，幫老奶奶修理三輪車，該畫面於網路上瘋傳，原PO感動表示：「感謝這位好有愛的年輕人，你會有福報的」，網友們見狀紛紛大讚外送員的善舉，但也有人提醒，外送員和老奶奶將車停在紅線轉彎處，非常危險，幫助別人很重要，但也要顧及交通安全。

1名網友於臉書社團分享1張網傳照片，1名外送員於路口轉角處幫1名老奶奶修理三輪車，照片曝光後吸引12萬名網友按讚留言。（圖／截自《嗨～你好！早安 午安 晚安美圖分享》）

1名網友見於臉書社團《嗨～你好！早安 午安 晚安美圖分享》分享1張網傳照片，1名外送員突然將機車違停在路口紅線轉彎處，奔向馬路中央幫1名老奶奶將三輪車牽到路邊，將三輪車修好才離開，原PO不禁感動直呼：「感謝這位好有愛的年輕人，你會有福報的」。

照片曝光後，吸引12萬名網友按讚留言：「希望回到台灣人該有的樣子」、「人間處處有溫情」、「人情味就是台灣最美的風景」、「冒著被付評的危險幫助需要幫助的人，功德無量」、「年輕人值得我們表揚」、不過也有網友提醒，「好心善行令人感動，但是交通安全更重要！您和阿婆都忽略了您們所身處的轉彎處，以及紅線區，這是非常非常危險的」。

也有人和原PO分享，40年多前她在宜蘭火車站旁，腳踏車突然壞了，當時只有等待受雇的鐵牛車，其中一位師父見狀後便主動幫他修理車子，她非常的感激，從那次以後她只要在路上看到別人車禍，她都會出手幫忙回饋社會。