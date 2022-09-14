受到美國通膨失控、俄烏戰爭等因素影響，全球經濟同步放緩進而排擠消費品支出，代工大國越南正備受衝擊，因為許多工廠訂單銳減，員工沒辦法靠加班多賺加班費紛紛辭職。

根據越南媒體《VnExpress》報導，位在越南平陽省(Binh Duong)的木工產品製造商Lam Viet，自今年初以來訂單量大減40%，員工每月薪水從1000萬越南盾(折合約1.3萬元新台幣)縮水至700萬越南盾(折合約9300元新台幣)。

Lam Viet董事長Nguyen Liem受訪時表示，公司為了留住員工，只好找事情給他們做，例如清潔工廠、機器等。但不少員工因為薪資銳減，寧願回到物價水準較低的鄉下，工廠出現一波離職潮。他憂心，如果未來需求復甦，人力缺口恐來不及補足，屆時缺工慘況恐重演。

國際貨幣基金組織(IMF)今年7月發布最新《世界經濟展望》報告，提到美國民眾購買力下降、大陸房市危機加劇，加上俄烏戰爭對歐洲帶來的衝擊，導致全球前景黯淡。