國民黨嘉義縣長參選人王育敏今到義竹鄉參加活動，與長輩互動，同時也質疑對手翁章梁對文化的理解。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏表示要打造嘉義縣成為最美博物縣，嘉義縣長翁章梁陣營表示要落實類博物館理念，並指耗資30億元的大埔美工業區佐丹尼絲觀光工廠是文化產業端的實現，今遭來王育敏質疑，甚至說嘉義縣微型文創園區看不到進度是畫大餅，翁陣營回應微型文創園區今年10月就會動土，將打造出最具創意的東方威尼斯。

王育敏昨舉辦文化政見記者會，表示要打造嘉義縣成為最美博物縣，翁章梁陣營強調更重視「類博物館」概念的落實，也列舉正在推行的類博物館，反遭王育敏質疑，認 為翁縣長居然將在工業區內新蓋的觀光工廠納為「文化政績」，是否是對文化的理解有點誤會？

昨翁章梁陣營列舉今年編列多筆文化預算經費，王育敏競選團隊反要翁陣營不要只講片面數字，另提出文化部官方統計「文化支出占地方政府總預算比例」數據，指2020年全台縣市平均文化支出占比為3.04％，嘉義縣政府的文化支出占比卻僅有0.93％，排名全台縣市倒數第2。

王陣營說，回顧前幾年的數據，嘉義縣的文化支出在2018年以前還超過1％，2018年起都不及1％，王育敏表示，縣府文化支出的預算占比遠遠低於其他縣市，如果翁縣長真的那麼重視文化發展，預算怎麼會編得低得離譜？還不及張花冠擔任縣長時的狀況。

王育敏亦指出，「微型文創園區」開發案，2013年就開始規畫籌備，招商多年都乏人問津，效率完全不敢苟同，即便縣府今年上半年找到業者簽約，實際具體進度，還請翁縣長好好地跟縣民報告、公開透明，更強調文化發展應向下扎根、遍地開花，而不是畫一個不知何時落成的文創園區，就以為可以向縣民交差了事。

翁章梁陣營回應，位於故宮南院東側的「嘉義縣微型文創園區」，歷經興辦事業計畫與開發計畫程序，2018年獲核定並完成可行性評估與先期規畫，2019年對外招商，受新冠肺炎疫情影響，今年2月與光禹文旅科技開發股分有限公司簽訂投資契約，同年4月正式移轉基地與場館，由該公司興建開發營運，園區將於今年10月動土。

翁章梁強調，占地9.9公頃的「嘉義縣微型文創園區」，由光禹文旅公司提出「HOLO-PARK羊角藝術村」規畫藍圖，將投資14億元運用光禹集團獨家獨幕劇與全息投影技術，結合嘉義縣豐富的文化底蘊，將打造出最具創意的東方威尼斯，並串聯周遭故宮南院、蒜頭糖廠、長榮文苑、朴子藝術公園與水道頭文創聚落，形塑嘉義縣最完整的文創區塊鏈結。