交通事故有6成發生在路口，南投縣警局為降低車禍發生率，在縣內5大鄉鎮市的易肇事路段，設置11處交通科技執法設備，其中，今年9月1日先啟用的竹山鎮集山路與大智路口，執法取締的違規項目，以「紅燈超越停等線」最多。

縣警局交通隊長江威興表示，警方查詢資料庫大數據，篩選出縣內易肇事及交通違規較多的路口，由中央補助經費建置多功能科技執法設備，成為全天候24小時的無形警力，守護交通安全。

草屯鎮已建置多功能科技執法設備路段，包括成功路與博愛路口，台3甲線、太平路與中興路口，新豐路、博愛路與仁愛街口，以及成功路、草溪路與中興路口，目前正在測試中。

還在建置中的鄉鎮市，包括埔里鎮鐵山路、大城路與蘭陽街口，埔里鎮中山路一段與信義街口，南投市台14乙線與南陽路口，南投市南崗3路與成功路口，還有名間鄉台16線與台3線路口。

竹山警分局表示，集山路與大智路口交通科技執法，常見的民眾違規項目，包括闖紅燈（處1800元以上5400元以下罰鍰）、紅燈右轉（處1200元以上1800元以下罰鍰）、多車道左轉彎未先駛入內側車道（處600元以上1800元以下罰鍰）、超速（處1200元以上2400元以下罰鍰）、紅燈超越停車線（處900元以上1800元以下罰鍰）、未依號誌左轉（處600元以上1800元以下罰鍰）等6項。

警方表示，希望藉由科技執法設備，有效遏阻交通違規，間接減少交通事故發生；提醒駕駛人經過易肇事路段時，小心駕駛防止發生事故，並避免因違規而受罰。