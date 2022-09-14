穿瑜珈褲出門會太露？有正妹在網上分享，她抱怨男友罵她穿著太暴露，認為穿「貼身瑜珈褲」出門約會，會有內褲痕或露出駱駝蹄的影子，嫌她穿著難看又丟臉，但是，她認為自己好不容易養成上健身房的習慣，並認為衣服都有精挑細選過，男友的想法太多慮了！網友則表示「其實只要挑對尺寸、剪裁版型，基本上這些問題都不會有」。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示最近養成上健身房的習慣，於是打算和男友約會完畢後，直接上健身房運動，於是打算穿運動內衣、瑜珈褲搭配運動鞋，再加1件外衣或小外套就出門和男友約會，豈料，男友卻嫌棄她的穿著很難看又丟臉，並指出「穿瑜珈褲會有內褲痕、駱駝蹄...」。

正妹打算和男友約會完上健身房，卻被男友嫌棄穿「貼身瑜珈褲」太暴露。（翻攝自Dcard）

她氣到大罵男友「眼睛有問題」，還直指男友是走在她身邊，離她最近的人都看不出有沒有「駱駝蹄」，而且，腹部、屁股都不會出現「神秘三角地帶」，她自己也會先挑過才買再穿出門，運動內衣的部分也沒有很低胸，外面也會加件小外套。

面對男友的無理取鬧，她認為自己穿得舒服好看就好，並認為走在路上其他的女生都穿的比她還露，不想理會男友的質疑，甚至認為「男友在暗示自己身材撐不起來？」。

正妹打算和男友約會完上健身房，卻被男友嫌棄穿「貼身瑜珈褲」太暴露。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「身材好這樣穿沒毛病」、「這男的是從哪個朝代來的？老舊觀念」、「你男友太保守，國外這樣穿很正常，IG隨便滑一堆」、「我也會這樣穿，自己喜歡就好」、「男生有時對女生的穿搭不懂而批評，我個人是覺得自己喜歡最重要」、「直男無誤！自己女友不能穿，別人女友可以」。

另外，也有網友指出「其實只要挑對尺寸、剪裁版型，基本上這些問題都不會有，建議要親自試穿，因為每個牌子的尺寸版型都不同」，並認為「褲檔底部有特殊剪裁加強的、布料厚一點、選高腰設計的、穿無痕內褲，這些都可以避免尷尬的駱駝蹄和內褲痕跡」。