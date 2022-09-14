TVBS《機智校園生活》第三季「必勝高三生」邀請「新北國王隊」總經理毛加恩客串，並且本色演出。難得現身電視劇的毛加恩，前一晚特別請老婆羅雯（Tiffany）幫忙陪自己練習，坦言：「上一次演戲大概已經有10年以上，心情有一點緊張，希望能拍得順一點。」
劇中飾演大猩猩的王新凱，因遭到父親侯世英(伊正 飾)反對，籃球員生涯恐中斷。為說服態度堅定的侯父，「老師」謝祖武找來毛加恩當說客，幫助大猩猩獲得父親的許可，繼續打籃球。
毛加恩也回想起當年從美國回台灣打球，因球風不同，第一年打得不太順利，父母提出要他回美國工作的要求，卻在他「再一年」、「再打一年」的溝通下，目前在台灣已經打了15年，毛加恩也特別謝謝父母親的包容，及對自己追求理想的支持。
去年接下「新北國王隊」總經理的重責大任，毛加恩談及從「球員」轉換到「經營者」的心情，笑說：「球員其實很單純，就是全力去訓練。總經理則得負責教練、球員的合約到整個球隊的經營，希望能透過努力讓球隊在地方扎根，獲得大眾認可。 」
是否有培訓自己兒子毛以諾(Noah)的計畫？毛加恩表示沒有培訓、也沒有逼他，但因家中到處都有籃球，1歲多的兒子自己會拿來玩，未來會尊重小孩的意願，不過自己一直都在籃球界發展，若兒子以後想朝這方面發展，會全力支持。 《機智校園生活》本周六(9／17)將於台北西門町紅樓北廣場舉辦第三場粉絲見面會，活動詳情請見官方FB。
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