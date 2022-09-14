國民黨新竹市長參選人林耕仁中華大學碩論被控涉抄襲，中華大學今指出，經2種電腦比對系統比對，符合現有規範。沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥14日指出，按照中華大學規定，調查應全程保密，批評校方違反保密原則「遇藍就放水」。

針對林耕仁論文抄襲案，劉康彥批評，中華大學學倫會才剛成立，都還沒開始進行實質調查，校方就對外放消息，企圖帶風向，質疑難道中華大學是碰到國民黨就放水？他也說，幾乎可以預見之後的審查結果，認為中華大學的公信力已經蕩然無存。