吳岳擎（左）劇中患有嚴重的看牙恐懼症，遇上霸道高冷的牙醫余晉。（結果娛樂提供）

張豐豪（右）在預告中霸氣壁咚周予天。（結果娛樂提供）

都會耽美BL劇《我的牙想你》集結實力派高顏值卡司，邀來吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪主演，雙CP組合火花備受期待。官方粉絲團釋出2分55秒的心動篇正式預告與主視覺海報，四人的帥氣甜蜜氛圍瞬間融化眾人，今年秋季最令人難以自拔的愛情故事，令人忍不住期待浪漫愛情降臨。

《我的牙想你》題材新穎，兩大男主角吳岳擎、余晉外型CP感十足，由吳岳擎飾演的白朗，從小患有嚴重的看牙恐懼症，當他遇上余晉飾演的高冷牙醫院長晉循安，一場難以自拔的醫病戀愛關係就此展開。

吳岳擎表示，看牙對白朗來說是內心最大的恐懼，正常來說，根本想像不到會在這個地方產生愛情，但感情就是在無法預料中慢慢累積，很喜歡如此真實的情感鋪成，劇本很接近我們每個人真實會遇到的各種情況，有很掙扎、糾結的心情，才會醞釀出在一起後的那份甜蜜。

余晉在預告裡霸道又溫柔地宣示，「以後你的牙都是我的」、「生命不該浪費給不重要的人」，甜到蛀牙的曖昧情愫，耐人尋味。而白朗面對感情的不自信，與晉循安及學長之間，看似模糊的三角關係，更挑起觀眾的好奇心，期待故事將如何發展。

開拍前兩人為了培養CP默契煞費苦心，余晉回味表示：「在試戲時就覺得跟岳擎很有火花，我們有先偷偷約會，一起吃飯小酌，還相約運動健身，因為彼此都有要露身材的戲，所以最常聊的話題都是今天做了多久的有氧運動？吃了幾塊雞胸肉？互相督促身材與狀態。」

劇中，吳岳擎是餐酒館老闆，擁有一手好廚藝，為此他特別去學習切菜的技巧還有各式燉飯的作法，他笑稱：「以前只有煮水餃跟煎雞蛋的程度，練習後發現煮飯真的不容易，但很有成就感，尤其從備料、洗菜、切菜到最後的烹飪，看到食材變成一道道料理，我才明白為什麼有人這麼喜歡煮飯。」

正式預告中，另一個怦然心動的瞬間，是周予天、張豐豪這對CP的壁咚戲，兩人擁有 12 公分的最萌身高差，令人印象深刻，由張豐豪飾演的RJ何青畑主動出擊，對飾演Alex周程郝的周予天展開攻勢。

這一幕「壁咚」，張豐豪將周予天撲向牆壁，再輕輕對他用手指比「噓」，霸氣中又帶點萌的直率可愛行徑，雖然還不知道劇情走向，已經讓網友原地圈粉。周予天坦言：「一開始最擔心近距離的吻戲，沒想到一切都發生得如此自然。」兩人在劇中的情感動向也備受關注。

周予天首次擔綱主角，為了培養與對手們的默契，經常約大家一起出來吃飯、聊天、健身，以最自然的方式拉近彼此距離，這個習慣直到殺青後都還持續著，他戲裡戲外都被張豐豪的熱情籠罩，加速升溫兩人的默契指數。劇中RJ對Alex是單戀的追求，張豐豪對此表示：「我們一來一往的測試與試探，情感的進展與轉變是非常微妙且有趣的。」

殺青後，他對角色更能感同身受：「BL劇是比浪漫偶像劇更浪漫的影集類型，劇中所有角色都奮不顧身地朝向未知的『愛』啟航探索，這種情感好浪漫，讓我好感動，也希望藉由自己把RJ的純真和勇敢傳遞出來。」

《我的牙想你》由結果娛樂股份有限公司出品、有意思國際傳媒製作，監製蔡妃喬、製作人潘心慧、金鐘導演姜瑞智、編劇林珮瑜共同創作。卡司集結吳岳擎、余晉、周予天、張豐豪、黃瀞怡（小薰）、金在勳、許孟哲、鄭湋曄、虹茜、鄭心慈等人

10月14日起每週五晚間8點在LINE TV、CATCHPLAY＋同步上線；另將於日本Rakuten TV、VideoMarket、韓國Watcha、Rakuten Viki歐美、GagaOOLala東南亞等全球多個地區播出。全劇共12集，每集30分鐘，敬請期待。