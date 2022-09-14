兩岸關係緊繃，但台、美交流日益頻繁，法務部14日表示，美國FBI在美國在台協會增設FBI駐台辦公室，日前已與台灣高檢署建立聯繫窗口，將深化台、美兩國偵辦跨境詐欺案件合作與交流。另外台、泰司法互助亦有重大突破，泰國總檢察署因桃園高鐵站雙屍命案，曾經首度派遣檢察官來台取證，台泰兩國同一天宣布起訴本案。

法務部表示，過去美國FBI只在香港設辦公室，但由於近年台美加強跨國打擊犯罪，FBI特別於美國在台協會（AIT）設置FBI駐台辦公室官員，目前有5名人員。

今年8月初，法務部國際及兩岸法律司、檢察司，與FBI駐台辦公室官員進行國安法、組織犯罪防制條例及營業秘密法等教育訓練與經驗交流，並於8月底協助FBI駐台辦公室官員聯繫地檢署進行個案合作洽談。

此外，法務部國兩司於9月初並協助FBI駐臺辦公室與台高檢建立聯繫窗口，深化兩國針對偵辦跨境詐欺案件合作與交流。

法務部表示，發生於今年6月的桃園高鐵站雙屍命案，由於2名死者及3名涉嫌人均有泰國籍，且3嫌犯案後，陸續逃回泰國，於台泰警方密切合作下，泰國警方逮捕3嫌到案。

承辦本案的桃園地檢署偵辦，今年6月透過法務部國兩司向泰國提出引渡及司法互助請求；泰方則以被害人與加害人均有泰國國籍，認泰國法院亦享有審判權，並因具有涉外因素，由泰國總檢察署指派檢察官偵查及向我國提出司法互助請求。

我方順利於8月初獲取泰國正式透過司法互助管道提供證據，並於8月中協助泰國總檢察署檢察官及偵辦警官一行來台進行司法互助，由桃檢檢察官帶隊進行現場勘查取證時，同意泰國檢警在場，並透過正式司法互助管道交付證據給泰國總檢察署帶隊檢察官，台泰雙方並在9月9日同步宣布起訴本案。