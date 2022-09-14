大陸觀察者網14日報導，據武漢市住房保障和房屋管理局網站13日消息，為加強新建商品房預售資金的監督管理，確保預售資金用於商品房專案工程建設，保障購房人的合法權益，防範交易風險，擬推出新房預售資金監管新規。房地產開發企業提交預售方案前，應選擇一個監管銀行開立監管帳戶。監管額度內資金應按照工程建設進度予以撥付。首次撥付節點不得早於地下結構完成，最後撥付節點為不動產首次登記。具體撥付節點由監管部門確定。房地產開發企業可按照監管部門確定的撥付節點申請使用監管額度內資金。

根據大陸《城市房地產管理法》《城市房地產開發經營管理條例》《城市商品房預售管理辦法》等有關文件規定，該局起草修訂了《武漢市新建商品房預售資金監管辦法（徵求意見稿）》，現予以公開徵求意見。

根據《武漢市行政規範性檔管理辦法》要求，本次徵集意見的期限為10天（2022年9月13日—2022年9月22日）。如有意見建議，請於徵求意見期內向該局書面回饋。

《武漢市新建商品房預售資金監管辦法（徵求意見稿）》提出，房地產開發企業提交預售方案前，應選擇一個監管銀行開立監管帳戶。監管帳戶資訊應當在商品房預售許可證、商品房買賣合同中載明，並在商品房銷售現場以及監管部門門戶網進行公示。

監管額度內資金應按照工程建設進度予以撥付。首次撥付節點不得早於地下結構完成，最後撥付節點為不動產首次登記。具體撥付節點由監管部門確定。房地產開發企業可按照監管部門確定的撥付節點申請使用監管額度內資金。

專案竣工驗收之前，交付標準為毛坯的專案監管帳戶餘額不得低於監管額度的5％，交付標準為全裝修的項目監管帳戶餘額不得低於監管額度的10％。