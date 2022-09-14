苗栗縣長徐耀昌。（李京昇攝）

南庄花園山城品牌商圈情人巷。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

南庄也有賽夏的傳統。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

中部7縣市包括苗栗「南庄山城花園品牌商圈」等8個商圈優榮獲經濟部評選為優質示範商圈，7縣市政府聯合成立中台灣區域治理平台，7縣市正、副首長14日下午2點40分在苗栗縣府展開聯合行銷宣傳，邀請全國鄉親到中部8大商圈遊玩。

這次獲選的商圈，從北至南分別為新竹縣「北埔魅力商圈」、苗栗「南庄山城花園品牌商圈」、台中「自由路商圈」、「天津路服飾商圈」、彰化「田尾公路花園商圈」、南投「中興新村商圈」、雲林「虎尾魅力商圈」及嘉義市「文化商圈」。

苗栗縣政府工商發展處指出，縣府推動慢城城市多年，南庄山城花園品牌商圈鄰近不只有自然景觀，還有豐富歷史文化，這次搭配商圈行銷活動，預計在10月開辦市集，並有裝置藝術、老照片展覽等，來重現礦場文化。

工商發展處表示，南庄商圈約有近百攤的店家，有許多不同特色，縣府除透過中台灣區域治理平台幫地方行銷，也輔導當地豆干、桂花釀、黃金窯烤麵包等店家轉型，並協助業者融入客家、原民等元素重新包裝，藉此全面提升在地產業附加價值。

苗栗縣長徐耀昌說，透過區域平台的合作機制，不僅在發展政策上能夠併肩作戰，在各式觀光旅遊、產業行銷宣傳活動通力合作，共同匯集中部8大商圈共同展示營造成果，讓全國民眾看見中台灣商圈魅力，並歡迎大家到7縣市旅遊體驗。

今天與會的有經濟部中小企業處主任秘書謝戎峰、苗栗縣長徐耀昌、台中市副市長令狐榮達、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市副市長陳淑慧以及各縣市局處代表等人，共同行銷7縣市8大商圈。