烤個肉越烤越涼？真正有「靈魂」的料理！1名網友日前準備升火烤肉，因為臨時找不到火種和噴燈，竟直接拿「紙錢」塞在木炭中間，其他網友看到照片笑說「中元沒用完，中秋用」、「圖中看起來真熱鬧」，也有網友說拿衛生紙沾油，就可以充當火種。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享2張照片，他當時在地面準備在火爐裡升火，只見堆疊的木炭中間竟有一張張疑似「紙錢」的黃色紙張，每張紙錢都已摺好、一大疊夾在木炭中，還疑似已經點火，該網友說當下起爐的時後因為找不到火種和噴燈，只好用紙錢替代，圖片曝光引發討論。

網友準備升火烤肉，因為臨時找不到火種和噴燈，竟直接拿「紙錢」塞在木炭中間，其他網友看到照片笑說「中元沒用完，中秋用」、「圖中看起來真熱鬧」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

網紅郭鬼鬼現身留言說「我阿嬤看到這樣會氣氣氣氣」，還有不少網友說「一人烤肉，擁有多人一起的感覺」、「烤一烤旁邊多站很多尊」、「幫食材燒金紙超渡吃起來才安心」、「中元沒用完，中秋用」、「越烤越涼，連冷氣的電費都可以省起來了」、「有靈魂的料理」、「真正聚餐起來惹」、「越烤越熱鬧，但是加入的人會越來越多，可能會不夠吃喔」、「圖中看起來真熱鬧」。

也有網友建議「衛生紙捲好沾點沙拉油就可以了」、「用兩張衛生紙捲緊，泡滿沙拉油，弄個幾顆當火種，生火超快」；據悉不少烤肉專家也說，只要準備衛生紙和一小瓶花生油，衛生紙先在火爐內一淋上花生油，再點火並慢慢堆疊木炭，火勢沒一會兒就會越來越大。