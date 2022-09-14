屏東縣政府攜手雲門舞集推動藝術深耕，選在屏東縣民公園邀請觀眾一起翩然起舞。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東縣政府攜手雲門舞集共同推動藝術深耕，24日下午5時於屏東縣民公園推出新型式展演，以大地為舞台，美麗日落為布景，「雲門在屏東、來跳舞吧」免費戶外公演，邀請觀眾一起翩然起舞。

屏東縣民公園基於歷史延續，將台糖紙漿廠的前世，打造成可近式地景的今生，完工以來，已榮獲多座國內外藝文及設計大獎，享譽國際的優人神鼓也曾以「天地共舞」為題，在此為觀眾帶來感官與心靈的藝術饗宴。

屏縣府文化處長吳明榮表示，此次雲門舞集將為屏東觀眾帶來不一樣的演出設計，由藝術總監鄭宗龍親自操刀重新編排，以多支舞作選粹，搭配即興互動，讓舞者化身為公園裡的另一幅美麗風景，期待打破舞台與觀眾席界線，將舞蹈自然而然地帶到你我身邊，以最直接有趣的方式與藝術相遇。

近年隨著屏東縣境內基礎建設、文化設施逐步完善，吳明榮說，縣府不斷創造在非制式空間開創沉浸式展演機會，讓這些地標不只是具有硬體功能，更透過藝術加持，提升人文溫度。

這樣的互動式演出，不但能夠激發創作者靈感，思考與環境密切結合的展演形式，開拓藝術可能性，另一方面也為觀眾帶來全新觀賞體驗，以較平易近人、沒有距離方式聆賞藝術。

雲門舞集自1996年起，年年舉辦免費戶外公演，演出近70場，在全台遍地開花，以舞蹈做媒介，走入大眾生活；雲門曾於2014年、2018年與屏縣府合作，於縣立田徑場舉行大型戶外公演，感動上萬屏東鄉親。

吳明榮指出，這場「雲門在屏東、來跳舞吧」於屏東縣民公園紙漿廠旁草皮演出，歡迎觀眾帶著野餐墊前來，席地而坐，在大自然中以最輕鬆姿態享受舞蹈之美。