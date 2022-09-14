韓國女團「FANATICS」台灣成員家儀近日回台與師姐康茵茵合作翻跳「BLACKPINK」的新歌〈Pink Venom〉，茵茵大讚，在韓國訓練過的藝人素質真的不一樣，第一次來到排舞現場，家儀快速就能記起舞步和舞序，表情、對嘴也不馬虎，感覺跳100次也不會累，讓她相當佩服，激起她遇強則強的戰鬥性格。

家儀坦言怕自己出錯，所以在排練前做了不少功課，記好所有動作，去排練的路上也不停循環播放歌曲跟影片熟悉動作，「在排練的時候，茵茵姐會帶動氣氛，所以都是在非常好的氣氛下練習，自然的就少了壓力。」因疫情回台後，家儀也很久沒有團體練習，所以心情非常激動，不管是在排練，還是拍攝，氣氛都很愉快，「下次有機會，也會想要邀請茵茵姐跟我一起挑戰跳其他舞蹈歌曲。」此外，聽說「BLACKPINK」明年3月會來台灣演出，她也表示一定會去看，希望可多看多學，增進自己的演出。

由於最近在忙排練舞台劇，茵茵只練了2個小時，第2次見面就是拍攝當天，多虧好舞伴，一起走位幾次後，就可以正式開拍，她表示「很喜歡跟家儀一起跳舞，有種回到組團的時候的記憶，一起練舞、一起想服裝搭配、一起弄妝髮、一起拍攝後看影片修正，真的是很過癮，我很喜歡這樣的氛圍，跳舞真的很開心！」影片將於今（14日）晚8點在康茵茵的YT頻道「康茵茵元宇宙 YINYINverse」上線。