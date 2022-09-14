已故藝人大炳（余炳賢）昔日以反串聞名，2012年因感染真菌引發急性肺炎，最終病逝醫院享年37歲，震撼整個演藝圈，至今還是有不少觀眾懷念他幽默風趣的模樣；大炳親弟弟小炳（余俊賢）最近罕見淚崩向天上的哥哥訴思念之情，讓粉絲都十分不捨。

中秋假期剛結束，小炳昨（13日）突然在臉書對天上的大炳吐心聲，「你為什麼離開我…你不能陪我到50歲或者是60歲嗎」，表示自己從來沒抱怨過，但今年真的受不了了，希望兄弟可以一起體驗歲月靜好；小炳一席話也引粉絲心疼，「看了揪心，你一定要加油」、「堅持下去，俊賢加油」、「大炳可惜了」。

而小炳淡出演藝圈後，換了不少工作，4月時還在朋友投資的炸雞店裡幫忙，稱有穩定的生活讓他感到踏實；但據《三立新聞網》報導指出，小炳目前偶爾還是會接節目通告，工作已換到飯店當櫃台人員，因此中秋假期看到很多家庭團圓聚餐，才會特別想起哥哥大炳，「我實在受不了了，還跑去陽台大哭一場」。

大炳當年以模仿多位知名政治人物，及反串蔡琴、利菁、陳文茜等人爆紅，主持節目也有自己的風格，幽默搞笑形象深植人心；但2011年後因四度染毒不被原諒，工作重心也轉往大陸，當幕後工作人員。大炳2012年在大陸北京傳出急性肺炎，病情急轉直下後，因多重器官衰竭病逝醫院，享年37歲。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！