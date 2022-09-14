年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地，三腳督之間的爭奪也逐漸白熱化。因此就有臉書粉專曝光了台北市長候選人的90天聲量曲線圖，沒想到民進黨台北市長候選人陳時中雖然聲量都領先，但「泛綠方的影片數有下滑趨勢」，恐怕是警訊，引發討論。

臉書粉絲專頁《聲量看政治》7日時指出，從YouTube的影片數，來解讀台北市長選舉相關人等的聲量，並提出2觀點。該粉專從社論YouTube、政治人物YouTube、新聞YouTube、政黨YouTube的集合來看，發現柯文哲的影片數10日線趨勢，只贏過蔣萬安；而從泛綠、泛紅、泛白以及泛藍這4大政治立場YouTube集合來看，柯文哲更是落後黃珊珊一大截。

臉書粉專《聲量看政治》今日在臉書上PO出一篇文章表示「從90天的曲度來看，陳時中長期坐穩第一」，同時更隨文附上圖片，從照片中可以看到，陳時中聲量確實都領先其他台北市長候選人，不過該粉專也眼尖強調「但是泛綠方的影片數有下滑趨勢」，在圖片中也可以看到，陳時中在9月4日之後的泛綠影片數，竟是呈下滑狀況，而泛藍影片數則晉升到第一名。