調查局與Youtube頻道「臺灣吧」合作推出國安動畫，擔綱演出的調查局吉祥物黃喉貂「查查」今天首度曝光。調查局表示，希望透過「查查」傳遞國安概念，共同守護國家安全。

法務部調查局今天舉行國安動畫發布記者會，宣布一改過往劇情式影片呈現方式，今年委請破百萬訂閱的知識型Youtube頻道「臺灣吧」，製作3部國安系列動畫，主題分別為「防制滲透」、「選舉查察」、「資通安全」。

調查局長王俊力表示，近日颱風接連經過台灣周邊，雖然沒有直接侵襲，但防颱準備仍不可少，就如同國家安全，在安定社會裡不會感覺國安有何重要，但其實隱隱約約仍隱藏一些危機，希望透過影片提醒社會大眾。

王俊力表示，犯罪調查、維護國安是調查局兩大職掌，調查官非常用心努力維護國安，但光靠調查局一己之力仍不夠，最重要的是喚起社會大眾的重視。

談及調查局黃喉貂「查查」，王俊力說，黃喉貂就像調查官平時很可愛、討喜，一旦遇上違法亂紀、破壞國家安全事件，就會團結起來與惡勢力對抗，如同黃喉貂能夠合力獵捕體型大上好幾倍的獵物。

調查局新聞稿則指出，黃喉貂是台灣特殊亞種，特徵是脖子上有一圈黃色毛皮；黃喉貂體型雖小，但狩獵本領高強，並且擅長團體作戰，因此被選定為調查局的吉祥物。

調查局表示，黃喉貂「查查」在動畫中帶領民眾認識境外勢力如何介入選舉與挖角高科技人才等國安議題，讓生硬難懂的國安概念動起來，讓動畫成為國安概念轉譯的有效媒介。（編輯：李亨山）1110914