新竹市政府與新竹縣政府文化局攜手，9月23日將在竹市文化局演藝廳共同舉辦「傑出演藝團隊聯合展演交流會」，請到新竹交響管樂團、沂風室內合唱團、欣蕾舞蹈團、好玩的劇團、竹塹築夢歌劇團及巴雀藝術等12組團隊，帶來舞蹈、戲劇、音樂演出。

市府指出，傑出演藝團隊是地方表演藝術的重要種子，新竹縣市二度辦理傑出演藝團隊聯合展演交流會，提供演出平台讓團隊發表實驗想法，也讓藝文活動在地方持續扎根，擴大交流觀摩效益。

市府文化局指出，今年新竹縣市獲選的9大傑出演藝團隊，將帶來舞蹈、戲劇、音樂等各式演出外，新竹市共入選5團，包含新竹交響管樂團、沂風室內合唱團、新竹市欣蕾舞蹈團、好玩的劇團、竹塹築夢歌劇團等，其中竹塹築夢歌劇團更是首度躋身新竹市傑團行列。

此外，今年更邀請新雙東聯盟推派「巴雀藝術」、「舞夢砂城東方舞藝術饗宴」、「上西園掌中劇團」等優質團隊前來竹市共襄盛舉，期待各團在展演交流平台上盡情發揮。

今年演出團隊有新竹交響管樂團、沂風室內合唱團、揚音樂集、銅好重奏團BRASSMEN、新竹直笛合奏團、巴雀藝術等6大音樂團隊；新竹市欣蕾舞蹈團、艸雨田舞蹈劇場、舞夢砂城國際藝術舞團等3大舞蹈團隊；竹塹築夢歌劇團、上西園掌中劇團兩大傳統戲曲團隊和好玩的劇團。

文化局指出，新竹交響管樂團請來長期關注流浪動物議題的畫家王家祥，以流浪動物為主題譜寫音樂作品，喚醒大眾對流浪動物的關懷，沂風室內合唱團將演唱《那天一個衝動我加入合唱團》，以歌聲紀錄在疫情下仍然停團不停學的堅持，唱出對合唱音樂的熱忱與凝聚力。

另外，好玩的劇團和新竹市欣蕾舞蹈團也將帶來《蟲蟲特攻隊》和《綠映》作品，傳遞長期在地扎根的豐碩成果，竹塹築夢歌劇團則帶來精緻《西湖借傘》片段，在聯合展演平台粉墨登場。