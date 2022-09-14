逾130年歷史的台東市天后宮舉辦12年1次建醮活動，成為台東宗教盛事，全市22日至24日吃素，台東肉品市場配合19至24日公休。（蔡旻妤攝）

逾130年歷史的台東市天后宮舉辦12年1次建醮活動，成為台東宗教盛事，全市22日至24日吃素，台東肉品市場配合19至24日公休；台東知名小吃客來吃樂麵線糊提供蔬食麵線，部分餐飲店配合休息或提供素食，全國連鎖賣場和速食業者因經營型態無法跟進，另設置素食專區。

台東天后宮於1962年重建完工，並舉辦盛大的祈安消災護國佑民法會，恰逢虎年為民間傳統的兇年，隨後每12年舉辦1次盛大的建醮活動，今年正值壬寅年虎年，也是歷經1甲子第6度建醮。

天后宮表示，以台東市為醮域，除中華路天后宮主壇外，也在市區人口密集處也設置了6個醮壇，主要聯外道路搭建迎賓牌樓，近日住家商店陸續在門口掛上醮燈和醮彩，系列活動自20日開始。

台東縣農產公司總經理吳柏成說明，配合天后宮建醮茹素，經與供、銷雙方協商後，傳統市場19日至24日休市6天，呼籲消費者提早準備肉品。

歐拉蔬食館公告自22至24日連續3天午晚餐皆營業，不僅提供內用和也可外帶便當，現場販賣素粽等。客來吃樂麵線糊業者則在22、23日提供蔬食麵線糊供民眾免費領取，每日提供1500碗，每人限領2碗。

台東市四維路倆相好專賣店表示，配合天后宮建醮活動，22至24日每天發放100份免費麵包及紅茶給鄉親，自早上10點開始排隊領取號碼牌，每日提供100組，每人限領1份，當日領完為止。

然而全國連鎖賣場和速食店，因經營型態無法共襄盛舉。台東超商貼出公告，配合地方年度宗教盛事，自即日起於台東市38間門市擴大引進「天素地蔬」微波即食餐點，並設置專區販售平時不易取得的常溫素蔬食零食、快煮麵、植物奶等10多款品項，供民眾便利的選擇。