約翰傳奇14日與台灣媒體進行跨海連線記者會。（環球音樂提供）

43歲節奏藍調天王約翰傳奇（John Legend）近日推出第8張全新專輯《LEGEND》，今（14日）特別與台灣媒體進行跨海連線記者會，超疼老婆的他在記者會開始前正巧在為孕妻與孩子們下廚，一現身便笑喊「我剛剛有一點遲到是因為我正在做咖哩燉雞，我把它放在烤箱裡面讓它慢慢烘烤，等等做完訪問後應該就剛好入味了！」

《LEGEND》雙專輯分為ACT I和ACT II，ACT I當中的作品宛若「星期六夜晚」，將慾望、自我、性愛與冒險等刺激感受完全釋放；ACT II則是「星期日早晨」，將約翰最療癒、私密、深情的面向一次捕捉。一次收錄24首新歌，更邀請「共和世代」（OneRepublic）主唱萊恩（Ryan Tedder）擔任製作人，「萊恩是很棒的創作者與製作人，他總是很認真且投注滿滿的熱情在作品中，而且他很懂所有音樂人的心，他幫我一起完成一張很棒的專輯，如果沒有他是不可能達成的。」

專輯中也有許多歌曲是特別為了先前不幸經歷流產、目前正懷著第三胎的名模老婆克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen）所寫，也有為孩子們創作的歌曲。其中妻子最喜歡的是〈Stardust〉，歌曲陪伴夫妻倆走過2020年流產的悲痛，「這首歌對我們來說很重要，那時我們都還沒走出失去寶寶Jack痛苦，在那段艱難的時光裡療癒著我們。」

而貴為「演藝圈大滿貫」（EGOT，意即艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡金像獎、東尼獎得主）天王，目前僅有17位藝人寫下這項輝煌紀錄，約翰傳奇表示做音樂不為了獎項，而是要發自內心做自己熱愛的歌曲，「我從來不會理所當然地認為，我的新專輯粉絲都會買單；但我希望我的作品是值得他們花時間等待與關注的，而且有意義、有影響力並能對世界造成一些改變，這才是我在乎的！」

另外，4年前曾來台開唱，在訪問尾聲他也首度透露未來的巡演計畫，「明年開始我想要到亞洲、非洲、歐洲、拉丁美洲⋯⋯等世界各地演出，希望到時候所有疫情限制都已經解除了。我很喜歡現場演出，因為花了很多時間在錄音室做這些歌曲，所以也期待當現場演唱它們時，那種截然不同的感受。」約翰傳奇新專輯《LEGEND》已在各大數位平台上線，實體發行日請鎖定「環球音樂西洋」臉書粉專。