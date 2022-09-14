志工們嘗試使用QR code登入，手機便會出現台語錄音介紹當地巷弄故事。（李俊淇攝）

區長方澤心（右三）中途也加入導覽，與志工們一起走訪當地巷弄。（李俊淇攝）

台南市善化區溪美社區透過社造計畫-溪美巷弄故事，以在地人說在地故事的方式，完成14則巷弄故事台語錄音，只要掃描巷弄口的QR code ，就能走讀當地巷弄故事，今（14）日上午，溪美社區發展協會副總幹事張芸如帶著社區參與導覽解說培訓的志工，一步一腳印的走過每條巷弄，張也表示，溪美是個有故事的地方，適合民眾做個說走就走的微旅行

溪美社區的地址並沒有路名，只有里名，而且巷弄門牌號碼雜亂又有跳號的問題，不易引起居民及遊客尋根探源的興趣，社區在去年透過文化部、台南市政府文化局、善化區公所，指導社造計畫，除繪製了社區地圖、由居民向巷弄命名並設置指引牌，今年更在14條巷弄口設置QR code ，只要掃描進入就能聽到台語介紹的巷弄故事，讓民眾能更了解在地文化。

溪美社區發展協會副總幹事張芸如一早帶近10名志工逐一走訪當地巷弄，並介紹它們的歷史故事，志工也嘗試掃描QR code ，但少數因未註冊網站而無法使用，張芸如當下發現問題也立即承諾將再一步進行優化，讓民眾使用更便利。

張芸如表示，除了使用QR code 外，另外也培訓導覽解說志工，將社區豐富之人文內涵、生態資源推廣出去，透過資源連結讓居民產生認同感，增進對社區的感情，且藉由資訊網路平台，增加社區的曝光率，提高溪美社區的知名度，並以永續發展為目標

巷弄故事的台語錄音，由通過教育部閩南語語言能力認證中高級合格的謝美燕所指導，特別找來社區14位耆老及在地居民為每一則故事用台語講述。謝美燕表示，看著咱逐家共同為溪尾這塊土地，為傳承歷史文化咧拍拚付出，共同為溪美這塊土地打拼付出，讓溪美社區保存在地文化。

區長方澤心也在導覽途中加入行列，他表示，溪美社區聚落的形成及遷徙多有歷史淵源，今日的巷道雖曲折，卻有許多耐人尋味的故事可見證歷史文化的發展，因社區耆老日漸凋零，文化故事急需保留與傳承，未來將與居民共同努力打造社區願景，並帶動地方觀光發展。