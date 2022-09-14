現行平交道設有「緊急按鈕」，但需人工啟動，王國材說搭配平交道障礙物偵測系統，讓平交道安全有效防護。（王志偉攝）

台鐵局在全台260處平交道建置障礙物自動偵測系統，下方裝有雷達偵測、上方為熱感應器，配置雙偵測感應器擴大偵測範圍。（王志偉攝）

台鐵局於「鐵路行車安全改善六年計畫」中編列8.96億元，規劃全台環島鐵路正線平交道增設「障礙物自動偵測系統」。交通部長王國材今天下午到花蓮市中華路平交道視察這套系統，當柵欄啟動，偵測異物入侵，廣播提示，也會通知司機防備、停止動作，王國材說，到今年3月系統已架設完成，平交道事故減少50％以上，提升平交道安全。

花蓮市中華路平交道3年前曾發生小客車闖入平交道，遭疾駛而來的太魯閣號列車撞上，駕駛傷重不治。王國材今天下午與台鐵局長杜微、電務處長周祖德等人特別到中華路平交道視察，現場測試「異物入侵」系統回饋速度。

王國材說，台鐵在全台260處平交道建置這套系統，今年3月全數完工啟用，其中花蓮有74處。這套系統配置熱感應與雷達雙偵測感應器，偵測高度範圍擴大到30公分至300公分，一旦在平交道偵測到障礙物，會即時廣播告警，並透過防護無線電反饋給1.2公里內的列車司機員即時反應，以降低事故發生率。

另外，現行平交道平交道，均設有手動「緊急按鈕」，但該設施需依賴人工啟動，若平交道淨空區間有障礙物，需由人工按下「緊急按鈕」啟動告警機制。王國材也說，搭配台鐵裝設平交道障礙物自動偵測系統，可讓平交道安全大幅提升，啟用以來平交道事故發生件數減少逾5成。

台鐵花蓮電務段長洪明旭說，從前年到今年3月陸續啟用後，全台平交道事故明顯減少，民國100年是34件，前年減為17件，去年為8件。

王國材說，交通部會持續支持台鐵導入科技應用智慧化設備，提升平交道安全防護。不過，有些平交道線型不佳，並非垂直交會或有多個叉路，會研擬從立體化方式改善。

他強調，台鐵安全改革是現在進行式，除了平交道自動偵測系統，進行中的還有落石偵測系統，目前總共28處逐步完成，系統透過AI及影像辨識，若偵測到落石，會馬上通知鄰近列車司機員及兩邊車站做防護動作。

昨天發生的平溪線落石，邊坡已納入落石管理系統，只是時程還沒到，年底才會做好。王國材說，對於台鐵安全可能產生的問題，交通部會更積極處理。